Quella che viene definita "bombogenesi" è la rapida intensificazione di una tempesta causata da un improvviso e significativo calo della pressione atmosferica.

Questo è il fenomeno atmosferico che sta interessando la costa nord-est degli Stati Uniti, dove una delle più forti bufere degli ultimi tempi si prevede che porterà a terra fino a 60 cm di neve con venti che supereranno gli oltre 100 Km/h.

La bufera, che si sta spostando lungo la costa orientale dopo essersi formata nell'Oceano Atlantico, al largo delle Carolina, ha suggerito alle compagnie aeree di cancellare 5.000 voli in questo fine settimana e di ritardarne più di 8.000.

Per la bufera che si estenderà dalle due Carolina al Maine, i governatori di Maryland, Massachusetts, New Jersey e New York hanno già dichiarato lo stato di emergenza, avvertendo la popolazione di possibili interruzioni di corrente e di rimanere a casa per tutta la giornata di sabato.

Inoltre, il National Weather Service ha emesso avvisi di inondazione per le aree costiere, mentre Amtrak (le Ferrovie di Stato) ha cancellato il traffico ferroviario passeggeri in gran parte della aree interessate dal maltempo.