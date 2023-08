Sono stati consegnati questa mattina nella sede di “Casartigiani” in via Guardione n. 3 gli attestati di riconoscimento “Artigiani del Futuro” a due aziende palermitane alla presenza di Edy Tamajo, Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana. Il prestigioso titolo è assegnato da CNA, Confartigianato, Casartigiani e Fondazione “Symbola”.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati Nino Parrucca per l’attività legata alla produzione di ceramiche e Giuseppe Ciuro per “By Ciuro”, laboratorio per la realizzazione di stampe, ricami e capi d’abbigliamento di settore. Entrambi i riconoscimenti sono stati assegnati per la seguente motivazione: “Esemplare testimonianza di impresa legata ai valori dell’artigianato. Per le capacità di tenere insieme tradizione manifatturiera, tensione all’innovazione, sostenibilità, legami con il territorio e le comunità, contribuendo così ad un’economia più a misura d’uomo e per questo più coesiva e competitiva”.

Soddisfatto il coordinatore regionale “Casartigiani Sicilia” Maurizio Pucceri, che sottolinea l’importanza dell’artigianato nella società contemporanea, la quale dovrebbe guardare al futuro ed alla promozione all’estero grazie alle nuove generazioni tenendo sempre ben stretto un legame con la storia e la memoria dell’hand made rigorosamente realizzato in Sicilia. “Creare attività di rilievo internazionale dovrebbe essere il primo obiettivo del nuovo artigianato”, continua Maurizio Pucceri, “per un rilancio del pezzo unico a discapito dei prodotti low cost realizzati in serie che oggi caratterizzano la nostra società”.

L’Assessore Edy Tamajo, intervenuto alla consegna dei riconoscimenti, ha dichiarato: “Per me è motivo di grande orgoglio consegnare questi riconoscimenti a due artigiani distintisi nel corso degli anni per meriti professionali, capacità manageriali e la loro solidità sul mercato, che testimonia la loro competenza ed abilità come aziende, fiore all’occhiello della nostra terra. Come Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana stiamo facendo cose importanti per sostenere il costo dell’artigianato. Abbiamo finanziato una serie di fiere internazionali, che regalano la giusta vetrina alle aziende siciliane.

Abbiamo sbloccato i fondi dell’ex Artigiancassa, ossia circa 38 milioni di euro a sostegno delle attività artigianali. Non è un caso che da un recente rapporto della Banca d’Italia si registra un lieve aumento del P.I.L. in Sicilia. Vuol dire che stiamo lavorando bene e soprattutto sosteniamo e supportiamo le piccole e medie imprese. Per noi questo è un motivo di orgoglio, un motivo di vanto che ci consente di lavorare con più ottimismo e più energia”.

Nino Parrucca ceramiche e By Ciuro sono le due imprese palermitane, che ricevono questo importante riconoscimento nazionale, nato da “Artigiani del futuro. 100 Storie”, il rapporto promosso da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e Casartigiani e presentato al convegno organizzato nell’ambito del Seminario estivo di Fondazione Symbola che si è svolto a Mantova.

Il rapporto racconta attraverso numeri e storie il valore dell’artigianato e delle piccole imprese rappresentanti una infrastruttura, che alimenta le produzioni del “made in Italy” e l’idea di qualità italiana nel mondo, imprese aventi una maggiore facilità ad organizzarsi in reti e distretti, quindi a collaborare.

Le 100 storie, raccolte nel rapporto, danno un volto a questi numeri: dalla meccanica alla cultura, dall’artigianato artistico allo sport, passando per i comparti più tipici del made in Italy come moda, arredo e agroalimentare. Sono storie, che restituiscono una foto aggiornata dell’artigianato italiano, un sistema diffuso lungo tutto il territorio nazionale, che preserva antichi saperi innovandoli oltre a rappresentare in molte aree un presidio economico e di coesione sociale.