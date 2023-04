Nel periodo pasquale i gestori di alberghi e ristoranti hanno registrato un incremento delle visite, soprattutto di turisti stranieri.

Il segnale si aspettava dai tempi del Covid, quando molte strutture recettive hanno vissuto una crisi senza eguali.

In particolare, La ristorazione in Italia è un settore molto florido; l’innovazione corre veloce, come idee e formule sempre più efficienti per far vivere esperienze felici ai clienti. Infatti i ristoranti rispetto alle altre strutture turistiche vivono un momento più felice, nonostante l'aumento dei prezzi delle materie prime. In realtà, nessuno rinuncia anche alla gita fuori porta per gustare le prelibatezze del nostro territorio.

Strategie di marketing per ristoranti

Anche se gli operatori del settore ristorazione sono realtà spesso locali, hanno bisogno, nonostante ciò, di strategie e soprattutto di una buona presenza on line. Molti ristoranti per restare a passo con i tempi (e con il web) decidono di affidarsi a network consolidati e offrire ai clienti soluzioni sempre più tecnologiche e all'avanguardia. B-Rewards, ad esempio, grazie al suo portale e-commerce permette a tutte le aziende di essere presenti sul web con un piccolo abbonamento mensile, ma usufruendo di tutti i vantaggi di un sito web.

Ristoranti e Agriturismi hanno bisogno di rinnovarsi e fare rete; è importante, inoltre, aggiornarsi costantemente, creare nuovi piatti, sperimentare, lanciare nuove idee, offerte e promozioni per attirare i clienti. Anche sotto questo aspetto, B-Rewards è un supporto eccellente, esperto nella fidelizzazione.

B-Rewards offre soluzioni complete ad aziende e ristoratori, non solo mettendo a disposizione un sito web, ma anche attraverso soluzioni digitali, come le carte cashback.

L’ultimo strumento nato dalla ricerca B-Rewards è la Business card digitale, pensata proprio per i ristoranti. La card per i ristoranti sostituisce in pieno un sito web. Infatti, si tratta di una carta digitale facile da utilizzare, soprattutto per i clienti, che avranno la possibilità di consultare i menu digitali e ordinare comodamente con un click.

Per i gestori la card rappresenta una frontiera tecnologica al top, perchè ha una grafica è accattivante e personalizzata (logo, colori ecc.), il cliente con un click avrà a disposizione tutte le informazioni per scaricare piatti, menù speciali, indirizzi, numeri di telefono e per prenotare.

La cucina italiana è sempre più apprezzata nel mondo, ma i ristoranti hanno bisogno della tecnologia e del web, per vincere le sfide del futuro.