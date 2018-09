MICHELE DE FALCO IOVANE approda su MTV nel programma "EX ON THE BEACH"

Michele De Falco Iovane, bellezza campana, attore e modello, sarà tra i protagonisti di Ex on The beach. Lo abbiamo intervistato.



Michele, raccontaci il tuo percorso ...

La mia carriera è iniziata l'anno scorso tutta per gioco, grazie al concorso di bellezza mr Universe top male Model. Anche se il mio amore per il teatro è sempre vissuto in me perché recito da quando avevo sette anni e sono fondatore di una compagnia teatrale a Napoli chiamata I menaechmi.



Ora hai tante cose in ballo ....

Sì, sono tanti i progetti in cui sono impegnato, fra teatro, sport e televisione... Dal 26 settembre sono tra i protagonisti di Ex on The Beach Italia targato Mtv con la conduzione di Elettra Lamborghini.



I tuoi sogni da realizzare?

Ce ne sono tanti e fino ad ora, ogni cosa che desideravo l'ho ottenuta con sacrifici e passione! Vorrei affermarmi nella mia grande passione che è lo sport, ma il desiderio più grande è la televisione o il cinema. Magari un conduttore di una trasmissione che parla di sport estremi oppure un film d’azione, ma non nascondo il desiderio di fare un reality che possa risaltare la mia personalità tipo GF oppure l’isola!



Hai modelli a cui ti ispiri ? Idoli?

Mi ispiro sicuramente al meglio , non ho modelli ben precisi ma mi affascina apprendere da chi ha tanta esperienza nei settori in cui mi rapporto e che può darmi tanto.



Chi senti di dover ringraziare?

Per i miei risultati raggiunti ringrazio in primis me per la mia fame di affermarmi e di far valere tutti i miei sacrifici fatti in questi anni per raggiungere gli obbiettivi prefissatomi.Come non ringraziare i miei genitori (la mia famiglia) che mi supporta e mi sta vicino . Per me la famiglia e i valori affettivi sono tutto.



Quanto ha contato la tua prestanza atletica?

Sicuramente la bellezza e il fisico contano molto perché l’aspetto esteriore è il tuo primo biglietto da visita. Quindi bisogna curare il proprio aspetto, ma senza dimenticare la propria cultura e far combaciare tutto in un mix perfetto.



Ti sei divertito in questa avventura TV che promette sorprese?

Molto, Ex on the beach è stata sicuramente per me un'esperienza nuova, contesto nuovo, andare in Thailandia, lasciare tutto e partire. Sicuramente ha fatto scaturire in me emozioni nuove ! Mi sono divertito, ma senza farmi sfuggire di mano quello che io sono realmente ! La Lamborghini è unica, difficile non divertirsi con lei!