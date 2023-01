La terza settimana di gennaio il lungo weekend di Circus beatclub - Brescia inizia con un giorno d'anticipo. Infatti giovedì 19 dicembre torna Rehab, scatenato party che muovere il top club di Via Dalmazia al ritmo delle tendenze internazionali: hip hop, elettronica, groove sempre diversi e performance che sanno sempre coinvolgere il pubblico del locale. In console Jay-K, una garanzia.

Si continua a muoversi a tempo venerdì 20 gennaio con Rock the Beat!, una festa dal sound decisamente rock (nella foto), perfetta per sentirsi come i Maneskin oggi e gli AC DC ieri. In una sigla, è CR⚡️CS, ovvero Circus scritto senza vocali e con un bel lampo in mezzo, il simbolo più rock di sempre.

Ecco poi al Circus beatclub - Brescia l'appuntamento di sabato 21 gennaio. E' Clab, tutto da vivere con il sound della Circus family di cui fanno parte, tra gli altri, artisti Dr.Space, Brio, Francesco Toma, Andrea Grasselli (ATGC), Simo Loda…

E che fare se prende la voglia di ballare ancor prima che inizi il weekend? C'è la Playlist ufficiale di Circus beatclub - Brescia su Spotify (https://bit.ly/3XID3mp). E' perfetta per creare l'atteggiamento mentale giusto, ad ogni ora del giorno e della notta.



//



La nuova stagione di Circus Beatclub, la disco simbolo del divertimento bresciano, è iniziata venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 con uno slogan che dice molto: new home, new beat. Ovvero, la casa di chi a Brescia vuol ballare con stile anche quest'anno è tutta nuova: Circus Beatclub, oggi, a livello architettonico e di design, potrebbe tranquillamente essere a Londra e Berlino. E siccome in un club la prima cosa è la musica, anche il ritmo, anche il battito di Circus Beatclub cambia e si rinnova interpretando le tendenze internazionali in modo sempre originale.

Cosa succede ogni weekend? Restando alla sostanza, sostanza, ovvero dalla musica. Al Circus beatclub di Brescia per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 - 23 è sempre più internazionale... e divertente.

Basta aprire Shazam cliccando sulla pagina Instagram di Circus beatclub per scoprire che i brani selezionati per 'raccontare' la riapertura con due post su Instagram sono una nuova versione di "Jump" di The Cube Guys feat. Luciana ed il bellissimo remix che Eric Prydz ha realizzato per "Consciousness", brano di Anyma e Chris Avantgarde...



