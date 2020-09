Si è svolto mercoledì il sorteggio per la compilazione del calendario per la stagione 2020/21 di Serie A che prenderà il via a partire dal weekend del 19-20 settembre.

Gli incontri della prima giornata che vedono impegnati Inter e Atalanta sono stati rimandati dato che i giocatori delle due squadre hanno fatto vacanze più brevi a causa degli impegni nelle coppe.

Quest'anno non si è tenuta alcuna cerimonia, come accadeva negli anni scorsi e la presentazione è stata fatta unicamente via Internet.

Questo il calendario della prossima stagione di Serie A: