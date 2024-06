Germania forza 5! Travolta la Scozia nel match inaugurale di Euro2024

Non c'è storia a Monaco. La Germania straccia 5-1 la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024.

Dopo meno di dieci minuti, a salire in cattedra è la classe, quella dei campioni della Germania. Kroos inventa, Kimmich rifinisce e dal limite Wirtz, con un destro di prima intenzione, firma il primo gol di Euro 2024. Dopo il gol la Germania comincia a dominare e la Scozia, pian piano, si vede sempre meno. Da una stella all'altra, dopo Wirtz si mette in vetrina l'altro talento del 2003, Jamal Musiala, che poi sarà tra i migliori in campo. Un'altra azione strepitosa dei terribili ragazzi di Nagelsmann, assist di Havertz e rete del gioiellino del Bayern Monaco. Sul finale di primo tempo Porteous entra duro su Gundogan, dopo la revisione al VAR viene assegnato il rigore alla Germania e il rosso al difensore della Scozia. Dagli undici metri va il falso 9, Havertz, che rimane freddo e fa 3-0.

Al 63' entra Fullkrug, al centravanti bastano 5' per andare in rete: un destro che manda giù la porta e distrugge le speranze di rimonta della Scozia: il poker è servito, 4-0 a Monaco. Dopo un'altra rete annullata allo stesso Fullkrug per fuorigioco, la Scozia trova la rete della bandiera all'87' su autogol di Rudiger. Chiude i contro Emre Can al 93' con un preciso destro da fuori area.



La Svizzera cala il tris contro l’Ungheria: segna anche Aebischer

La Svizzera batte 3-1 l’Ungheria e conquista i primi 3 punti del suo Europeo. Decisivi i gol di Duah, Aebicher ed Embolo, inutile il momentaneo 2-1 di Varga. La Svizzera raggiunge la Germania in vetta al gruppo A: nella seconda giornata la squadra di Rossi affronta la Germania, in un match da dentro o fuori.

Yakin sorprende tutti, lasciando Amdouni e Okafor in panchina, in attacco c’è Duah, alla prima presenza ufficiale con la Nati dopo il test amichevole contro l’Estonia di inizio giugno. L’attaccante del Ludogorets lascia il segno dopo 13′, battendo Gulacsi su invito delizioso in verticale di Aebisher (gol prima annullato per fuorigioco poi confermato dal Var). L’Ungheria fatica a reagire, al 20′ è ancora la Svizzera a sfiorare il gol, con Vargas, che calcia contro Gulacsi dopo un errore della difesa ungherese. La squadra di Rossi non è mai pericolosa, Szoboszlai gioca troppo lontano dalla porta, il primo tempo si chiude con il raddoppio della Svizzera con Aebisher, che ha tutto il tempo di spostarsi il pallone sul destro e, dal limite, trovare la conclusione all’angolino.

PRIMA VARGA, POI EMBOLO LA CHIUDE -La ripresa si apre con due occasioni, per Duah e Vargas, alle quali segue un tiro alto di Ndoye. Con il passare dei minuti l’Ungheria si sveglia e crea due occasioni, entrambe con Varga, che prima calcia fuori (ma era in fuorigioco), poi di testa mette clamorosamente a lato, a Sommer battuto. L’attaccante del Ferencvaros trova il modo di rifarsi al 66′ su invito di Szoboszlai, trovando la rete della speranza. Il match si accende all’improvviso, con occasioni da una parte e dall’altra, nel finale la Svizzera per due volte sfiora il colpo del ko con un colpo di testa di Xhaka (parata di Gulacsi) e Rieder (salvataggio sulla linea), lo trova al 93′ con Embolo.



Spagna subito travolgente, 3-0 alla Croazia

Se le partite le decidessero i tifosi, avrebbero vinto i croati, che hanno trasformato gli spalti dell’Olympiastadion in una ciambella biancorossa. Ma non funziona così, in campo scendono i giocatori e quelli della Spagna sono più forti ed erano meglio schierati. Morata ha trasformato in gol la rabbia contro il proprio pubblico, che lo contesta ma che finirà per rimpiangerlo. Fabian Ruiz, che a Parigi gioca poco, con la maglia rossa addosso diventa una furia: assist, rete del due a zero e premio come migliore in campo Uefa. Il senatore Carvajal, presidente della commissione Difesa, all’esordio in un Europeo (sembra incredibile ma non ci aveva mai giocato) ha segnato il 3-0. E il baby fenomeno Yamal (16 anni e 338 giorni il più giovane di sempre a giocare agli Europei) ha alternato dribbling ad assist, a piacimento. Tre a zero.



Buona la prima per l'Italia di Spalletti: 2-1 all'Albania in rimonta (con brivido finale)

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Italia e Albania, valido per la prima giornata del Girone B di EURO 2024. Avvio choc per gli azzurri che subiscono la rete più veloce nella storia della competizione: dopo 23 secondi Dimarco sbaglia clamorosamente la rimessa laterale regalando il pallone in area a Nedim Bajrami, che col destro secco sul primo palo fulmina Donnarumma.

La reazione della squadra di Spalletti però è grintosa e dopo soli dieci giri d'orologio Alessandro Bastoni (11') trova il pari di testa su cross di Pellegrini. Intorno al quarto d'ora di gioco Nicolò Barella (16') firma il controsorpasso con un bellissimo tiro dal limite di controbalzo. Gli azzurri poi sfiorano anche il tris prima col palo colpito da Frattesi poi col tiro ravvicinato di Scamacca respinto da Strakosha.

Nella ripresa i ritmi calano notevolmente: l'Italia appare visibilmente stanca dopo una prima frazione di gioco ad alta intensità, l'Albania invece non ha le qualità per cercare concretamente la rete del pareggio. Nonostante ciò nel finale un brivido corre lungo la schiena degli azzurri: al 91esimo sciabolata lunga di un difensore albanese che trova Manaj in area, che sfila a Calafiori e prova a superare Donnarumma col tocco sotto. Il portiere azzurro col corpo in uscita bassa riesce a deviare quanto basta la sfera per evitare di subire il gol del clamoroso pareggio.



Rinnovo Kvaratskhelia, ADL rilancia a 5mln ed ora la distanza è minima: i dettagli

Kvicha Kvaratskhelia per Antonio Conte è il fulcro del progetto su cui ricostruire il Napoli. La sua presenza è considerata imprescindibile, con buona pace del Psg che ha tentato l'assalto nelle scorse settimane riscontrando il muro altissimo del club azzurro. Il Napoli però deve procedere col rinnovo del contratto del georgiano.

Secondo quanto scrive quest'oggi Il Mattino, le parti si sono date appuntamento dopo l'Europeo che la Georgia giocherà per la prima volta nella sua storia. Ad oggi resiste una distanza di circa un milione di euro per la fumata bianca, ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club partenopeo ha messo sul tavolo un'offerta di ingaggio da 5mln di euro (bonus compresi), un'offerta di rilievo, anche se l'agente del georgiano si attende un ulteriore sacrificio da parte di ADL.



Osimhen sbotta contro CT Nigeria in diretta Instagram: "Pubblicherò gli screenshot!". Ecco cos'è successo

Nei giorni scorsi Finidi George, commissario tecnico della Nigeria, ha utilizzato il simbolo del calcio nigeriano, Victor Osimhen, per sottolineare che le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la nazionale. Osimhen non era disponibile per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di quattro settimane. Finidi ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite, riferisce The Nation.

Parole che hanno scatenato la rabbia incontrollata di Osimhen. L'attaccante del Napoli ha da poco chiuso una diretta Instagram in cui si è scagliato contro chi mette in dubbio il suo impegno e il fatto che sia infortunato. "Dite Osimhen "questo" Osimhen "quello"... non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!", ha detto tra le altre cose l'ex Lille. Di seguito alcune immagini della diretta.



Dalla Nigeria - Clamoroso: il CT si dimette dopo lo sfogo social di Osimhen

Continuano i problemi per la Nazionale della Nigeria. Dopo il durissimo sfogo di stamattina di Victor Osimhen in diretta su Instagram, il commissario tecnico dei Super Eagles pare abbia rassegnato le dimissioni come riportano diversi quotidiani del paese. Infatti la sfuriata sui social dell'attaccante del Napoli era rivolta proprio a George Finidi, che nei giorni scorsi aveva usato il suo nome per sottolineare che le migliori stelle del paese non si impegnano al massimo per la federazione.

Osimhen non era disponibile per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di quattro settimane. Finidi ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite. Il bomber azzurro si è così scagliato in diretta sul suo profilo Instagram contro il suo ct e chiunque altro metta in dubbio il suo impegno e il fatto che sia infortunato. "Dite Osimhen "questo" Osimhen "quello"... non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!", ha detto tra le altre cose Victor.