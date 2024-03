Oltre a Canale 5, anche Real Time, canale 31 del digitale terrestre, ha ceduto al fascino delle serie turche. A partire da settembre 2023, il canale ha infatti trasmesso la prima stagione de "Il Dottor Ali", seguita a marzo 2024 dalla seconda stagione. Ad aprile 2024, sarà la volta di "Hercai - Amore e Vendetta", un'altra serie turca molto amata dal pubblico italiano.

Il Dottor Ali: la serie, tratta dal telefilm americano "The Good Doctor", narra le vicende di Ali Vefa, un giovane affetto dalla sindrome del Savant che, nonostante le sue difficoltà, diventa un chirurgo pediatrico di grande talento. La storia ha conquistato il pubblico italiano per la sua carica emotiva e per i temi delicati che affronta, come la disabilità e la discriminazione.

Hercai - Amore e Vendetta: la serie racconta la storia di Reyyan e Miran, due giovani provenienti da famiglie nemiche che si innamorano perdutamente. Il loro amore, però, sarà ostacolato da segreti del passato e da vendette familiari. "Hercai" è un vero e proprio melodramma, ricco di intrighi e passioni, che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Perché le serie turche spopolano in Italia?

Le serie turche sono apprezzate dal pubblico italiano per diverse ragioni. Innanzitutto, le storie raccontate sono spesso coinvolgenti e appassionanti, con trame intricate e personaggi ben sviluppati. Inoltre, le ambientazioni esotiche e i costumi affascinanti contribuiscono a creare un'atmosfera ricca di mistero e romanticismo.

Infine, le serie turche sono generalmente ben realizzate, con una regia accurata e una fotografia di alta qualità. Il successo delle serie turche su Real Time L'approdo delle serie turche su Real Time è un segnale importante del crescente interesse del pubblico italiano per questo tipo di produzioni. Il canale, da sempre dedicato al lifestyle e all'intrattenimento femminile, ha intuito il potenziale di queste serie e ha deciso di inserirle nel proprio palinsesto. La scelta si è rivelata vincente, con "Il Dottor Ali" che ha ottenuto ottimi ascolti, in particolare tra le donne. L'arrivo di "Hercai - Amore e Vendetta" conferma la volontà di Real Time di puntare sulle serie turche. La serie, già trasmessa con successo su Canale 5, è una garanzia di qualità e di appeal per il pubblico italiano. È quindi probabile che il canale 31 del digitale terrestre continuerà ad arricchire il proprio palinsesto con nuove produzioni turche, in grado di conquistare il cuore di un pubblico sempre più ampio.