Caro Grillo e caro di Maio, inutile che vi incontriate e cercate, grazie alla comunicazione, di intorbidare le acque.

Se i tanti post, proclami e abbracci - con numero sempre ridotto di folla - servono a tastare il polso della situazione e il numero "dei chitemuorti" ( sempre espressione locale campana) avete ragione a farli, perché poi emerge che almeno il 70% vi sta mandando a quel paese.

Perché sta accadendo tutto questo? Ovvio e semplice: perché con una metodica sconosciuta a molti esterni al M5s, avete semplicemente fatto fuori, nel passato e anche presente, il 90% delle menti pensanti presenti nel movimento, molti di quelli che vi aiutarono prima e dopo il boom del 2013 , molti di coloro che vi supportavano dietro le quinte, nei meet up.... quelli che andavano nei gazebo.

Perché è accaduto questo? Io credo che sia stato un semplice calcolo da parte degli eletti dal 2013 in poi.

Dopo aver vinto una poltrona, "da turisti per caso", molti si sono ben guardati dal fare emergere chi era alle loro spalle ed aveva competenze, preferendo caporali senza gloria a generali o colonnelli. Si sono favoriti amici, amiche, fidanzate e parenti e anche selfisti e procacciatori, novelli ripetitori sui social . Insomma chi era con il capo o con i capi e diffondeva il "verbo dei capi" aveva speranze di andare avanti.

Ecco poi perché avete aperto ad altri esterni al movimento, non per aumentare le professionalità (ce ne erano già tante), ma per evitare chi forse vi avrebbe potuto oscurare.

Ma diciamoci la verità, ma davvero credete che gli Italiani hanno l'anello al naso e comprino perline dai conquistatori?

Ovvio che all’interno del M5s erano presenti cervelli capaci e in grado di portare avanti un governo, gestire grosse problematiche: perché siete andati a cercarli fuori dal cerchio dei tanti attivisi ?

Se avete preferito aprirvi ad esterni e portare a Roma inesperti, e ripeto "caporali di eletti nelle varie regioni", sono tutti problemi che oggi state pagando e a carissimo prezzo.

In Campania, ad esempio, (vedi Salerno) non avete fatto una vera opposizione a De Luca... anche lì, in regione, avete promosso fedelissimi di fedeli e tranne qualche eccezione vi siete anche fatti fregare sul problema aeroporto Costa D’Amalfi, di cui non solo il merito se lo prende De Luca e ne sta facendo un vanto, ma voi appoggiando questa scellerata idea, avete anche tradito la quinta stella, quella dell'Ambiente.

Ma cosa fate? Da una parte proteggete l’ambiente e parlate di riduzioni di emissioni e salvaguardia dei territori e dall’altra togliete 57 ettari di terreno agricolo e vi schierate dalla parte degli imprenditori per costruire un aeroporto? Ma avete le idee chiare su cosa sono le criticità ambientali e gli inquinanti? Ma il caro Senatore Cioffi, tanto attore sul palco, ha capito di cosa parla o è ingegneristicamente confuso?

E parliamo di Ilva… salviamo il Pil e ammazziamo la gente? E Parliamo di Augusta, di Tdf, di Trieste, di Sarroch, di Tav e Tap.

Scusate se è poco... e i Campani e gli Italiani dovrebbero ancora sostenervi?

Non avete neppure accennato a delle "scuse" sul territorio. Avete in tanti luoghi ingenerato battaglie e lotte tra fratelli e vi siete divertiti ad espellere forse i migliori. BRAVI avete vinto la bambolina omaggio! Molte di queste cose, mi rendo conto ,sono sconosciute alla gente di strada e spesso non se ne parla neppure in Tv… PARLIAMONE.

No credo che ora dovete forse andare a casa e meditare sugli errori. Certo… Caro Giggino, incontrati pure con Beppe Grillo e i fedelissimi, ma … giocate a tre sette o a briscola, lasciate stare la politica, l’ideologia vecchia del M5s non offendetela più . Le cose serie lasciatele ad esperti, non ad improvvisati "statisti".

Non parlatemi del passato per favore… se il presente è questo, cambiamolo… e cerchiamo un vero futuro. Forse non è più tempo di tonno e neppure di sardine… qui ci vogliono "gli squali"… quelli che mordono davvero, strappano le carni, combattono e vincono pure davvero con la gente e per la gente.