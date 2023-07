La grande carica di un party d'eccellenza come Sunset Aperitif, che in primavera e in estate prende vita ogni domenica all'esclusivo Doride Beach di Marina di Carrara, è quella di uno staff artistico di prim'ordine. Dalle 18 in poi, in console e sul palco, si alternano professionisti di livello assoluto. Tra loro c'è Max The Voice, al secolo Massimiliano Marabini, uno dei vocalist più richiesti nei top club italiani.



Da sempre Max The Voice dà energia agli appuntamenti più esclusivi. Nel tempo la sua voce è diventata un suono virale che ha accompagnato milioni di Italiani. I suoi slogan e le sue frasi sono spesso riprese dai colleghi colleghi... e non solo. La mitica frase: "Tutto pronto! La grande carica, allacciate le cinture, da questo momento si vola!", ad esempio, è nata al Papeete Beach ed è diventata virale grazie a compilation, TikTok, Instagram, etc.



Max The Voice infatti è stato al lungo resident del Papeete Beach... e qui, guarda caso, ha conosciuto Saintpaul, creatore e dj resident di Sunset Aperitif con Luca Pedonese. Negli anni di collaborazione tra i due artisti è nata una bella amicizia che dura tutt'ora. "Ormai la voce di Max è diventato uno dei pilastri fondamentali dell'evento", spiega Saintpaul, che cura ogni dettaglio dei suoi eventi. Tra l'altro, Max The Voice, non è solo un professionista del microfono: è anche un sassofonista di livello assoluto e spesso regala emozioni anche suonando il suo strumento.



Il risultato di tutto questo è chiaro: i clienti arrivano per godersi Sunset Aperitif da tutta Italia e prenotano con settimane di anticipo per essere sicuri di entrare all'evento che risulta sempre o quasi sold out, spesso con liste di attesa davvero notevoli.



Qual è il segreto di Sunset Aperitif? Prodotto, ovvero divertimento e stile. Credibilità ed una rigida selezione all'ingresso, che è però gratuito, senza PR... E non solo. Chi vuol mangiare qualcosa vive una vera food experience, creata dallo Chef Antonio Morelli, mentre i cocktail sempre particolari si uniscono alla musica, diffusa da un sound system di qualità.



Sunset Aperitif @ Doride Beach, ogni domenica

Viale Amerigo Vespucci, 28, 54033 Marina di Carrara (MS)

info e WhatsApp 0585 631326

dalle 17 alle 20

ingresso libero e selezionato

Prenotazione tavoli obbligatoria