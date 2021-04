Continua a far registrare nuovi record il contagio da Covid in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 346.786 nuovi casi, mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 2.624, contro i 2.263 di venerdì.

Con il totale dei contagiati che ha raggiunto quota 16,5 milioni, facendo dell'India il secondo Paese di casi Covid registrati dopo gli Stati Uniti, molti esperti prevedono che l'attuale ondata non raggiungerà il picco se non tra tre settimane, oltre al fatto che l'attuale numero di morti con Covid sia molto più alto rispetto a quanto i dati ufficiali riportano.

Drammatica la situazione in molti ospedali, dove i pazienti stanno morendo a causa della carenza di ossigeno. A Delhi l'assistenza sanitaria è ormai al collasso con i posti di terapia intensiva oramai completamente occupati.

All'inizio dell'anno, il governo indiano credeva di aver ormai sconfitto il contagio con i nuovi casi che erano scesi a 11mila a metà febbraio e con l'inizio della campagna vaccinale, anche se finora solo l'1,4% della popolazione è stato vaccinato.

Da allora, però, si è diffusa una nuova ondata causata da raduni di massa come quello per la festività induista di Kumbh Mela, dove milioni di pellegrini si sono riuniti per bagnarsi nei fiumi sacri dell'India, e per l'insorgere di nuove varianti nei confronti delle quali gli attuali vaccini potrebbero non essere del tutto efficaci.