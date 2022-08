La Juventus si prepara all’ultima amichevole del pre-campionato contro l’Atletico Madrid a Tel Aviv, e cerca soluzioni sul mercato per completare la squadra.

Arrivabene e Cherubini, visto l'infortunio di Chiesa e le poce alternative nel ruolo, nell’ultima settimana sono tornati alla carica per Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte con cui i bianconeri hanno già un accordo sulla base di 2,5 milioni + bonus. Il nodo resta trovare l’accordo con la squadra tedesca, fresca vincitrice dell’Europa League, che valuta il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni, mentre la Juventus offre 15 milioni con bonus inclusi. L’obiettivo è quello di portare il serbo alla Continassa prima della prima partita di campionato che si giocherà lunedì 15 agosto contro il Sassuolo.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri cerca anche un regista, e tra i nomi spicca quello di Leandro Paredes del PSG. Il giocatore ha una valutazione sui 20 milioni, con i bianconeri che vorrebbero trovare un accordo simile a quello tra Roma e PSG per Wijnaldum. Per poter concludere questa trattativa, però, la Juventus ha la necessita di portare a termine l’affare che farà partire Arthur in direzione Valencia.

Restano vive le piste Morata e Zaniolo, ma al momento non sembrano essere la priorità della società bianconera.