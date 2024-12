" Un aiuto concreto per un Natale di speranza. Patrocinata dall'ERSU e dal Comune di Sassari, questa iniziativa mira a fornire beni essenziali che spesso mancano a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico".

L'Emporio della Solidarietà Braccia Tese ed ERSU Sassari, in collaborazione con le associazioni studentesche, hanno organizzato una raccolta solidale di prodotti per l'igiene personale, destinata a supportare le persone in difficoltà durante le festività natalizie.

L'evento si terrà martedì 17 dicembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Residenza Universitaria ERSU in Via Michele Coppino 18, Sassari.



Patrocinata dall'ERSU e dal Comune di Sassari, questa iniziativa mira a fornire beni essenziali che spesso mancano a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico.

L'Emporio della Solidarietà, nato nel 2014 nella parrocchia di San Paolo a Sassari, rappresenta un modello innovativo e concreto di contrasto alla povertà. È il primo emporio solidale del suo genere in Sardegna, offrendo la possibilità di fare la spesa gratuitamente attraverso un sistema di crediti assegnati in base al nucleo familiare e al reddito.



L'iniziativa del 17 dicembre si inserisce in un ciclo di eventi organizzati dall'Emporio nella settimana antecedente al Natale, con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e la comunità studentesca a partecipare attivamente, sottolineando che ogni piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza nella vita di chi è meno fortunato.