Venezia 6 - 9 Settembre 2023. Per la terza volta il format “Il Salotto delle Celebrità”, approda a Venezia. Il format che dà la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze durante il Festival del Cinema, presenterà un programma talk con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, il Festival del Cinema di Roma e il Festival della Musica di Sanremo. Il Salotto delle Celebrità è nato dalla passione per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour, con l’intento di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare in modo piacevole, realtà artigiane e imprenditoriali italiane presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola.

L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare di AG Agency Production, agente che per molti anni ha lavorato all’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, è un format televisivo d’intrattenimento, ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

Durante il format, imprenditori, buyers, professionisti di estetica, fashion designer, artisti e artigiani, presenteranno le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati attraverso canali FM e digitali. L’hospitality del format è infatti organizzata in Room: la Live & Conference Room, il talk show che ospita i vip e commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse sanremese con le interviste agli ospiti. La Beauty Room, area dedicata al mondo del beauty, fra benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove tutte le celebrità trascorreranno momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. La Vip Lounge Room, la zona più amata dai nostri ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche.

Il programma:

Ad aprire l’hospitality di quattro giornate, la conduttrice Raffaella Di Caprio che accoglierà le celebrity ospitate nella live room per commentare i film in gara del Festival di Venezia e trattare anche temi del sociale; durante l’hospitality live si potrà assistere alla presentazione del film “Tic Toc”, il film che segna il ritorno al cinema di Eva Henger. Girato a Terni negli studios di Papigno, la commedia è stata diretta dal regista Davide Scovazzo mentre la produzione è stata affidata ad Anteprima Eventi Production e Management S.r.l. di Massimiliano Caroletti. Sempre durante l’hospitality live ci sarà modo di poter incontrare Alberto De Venezia, regista del cinema indipendente italiano, che ci parlerà dei suoi progetti attuali e futuri.

Le Room dell’hospitality: la Vip Lounge room offre convivialità e intrattenimento esclusivi ai nostri ospiti di prestigio. Qui, essi avranno l'opportunità di degustare i prodotti firmati Bevande Limori, iconiche bevande italiane che tramandano la tradizione fin dal 1919. Dal rinfrescante chinotto alla vivacità della Limonando, queste bevande rappresentano un connubio unico tra autenticità e innovazione; Cantine Scolari, vini d'eccellenza della Valtenesi. Storia, innovazione e passione si fondono in bottiglie che raccontano la terra; Cantina Bottenago, passione vinicola tramandata, vini d'eccellenza coltivati ​​con cura, tradizione e innovazione si uniscono in ogni sorso. Inoltre, gli ospiti potranno deliziarsi con le prelibatezze offerte da Cioccolato Maglio, un'azienda artigianale specializzata nella produzione di cioccolato dal lontano 1875. Qui si uniscono tradizione, innovazione e passione in ogni boccone. Lasciatevi provare da queste delizie uniche e autentiche, un vero e proprio piacere per i sensi. La Experience Beauty room, l’area dedicata a coccolare i vip, che verranno presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del beauty, selezionati da tutta Italia, e proveranno i prodotti di: doctorDo, marchio cosmetico di alta qualità, fondato dalla Dott.ssa Dora Intagliata, offre prodotti innovativi, efficaci e sicuri per migliorare la bellezza naturale e la fiducia delle donne.; Tensei, rivoluziona il make-up con prodotti ibridi, trasformando istantaneamente il viso in una tela di bellezza e cura; Selavie Nails & Cosmethics, un brand creato per la cura del corpo con un’attenzione particolare al benessere del cliente nel trattamento; Corpo&Capelli, crea stile e bellezza con passione, un salone unico con prodotti esclusivi; BRS Italia un brand moderno e innovativo per l’hair and beauty make-up.

Per tutto ciò che riguarda il settore moda de “Il Salotto delle Celebrità" potremo vedere: Blanca Moltini, sfida le norme, fondando un marchio di moda unico che unisce sensualità, raffinatezza e autenticità, ispirando l'espressione di sé in tutto il mondo, per l'occasione indosserà degli abiti della sua collezione; HIKARI Fashion unisce arte e moda in borse di lusso dipinte a mano, riflettendo stile italiano e autenticità, durante l’evento una delle celebrità indosserà i suoi prodotti; Elenoire Casanova, crea abiti su misura e unici, lusso artigianale per eventi speciali, farà indossare uno dei suoi abiti ad una celebrity; Carmela Luciani, designer audace, crea abiti uomo innovativi, ispirando inclusività e sfidando confini nel mondo della moda, anche lei farà indossare uno dei suoi abiti ad una celebrity ospite del format; Illa, uno stile di vita femminile, unendo design italiano e spagnolo, creando capi che raccontano emozioni, autenticità ed eleganza, durante l’evento indosserà lei stessa degli abiti della sua collezione; Francesca Ceccarelli, figura luminosa e creativa, influencer e imprenditrice, indosserà alcuni abiti dei nostri sponsor. Luana Polimeni, stilista italiana erede di tradizione sartoriale, crea moda etica e raffinata unendo innovazione e bellezza autentica, farà indossare un suo abito ad una celebrità ospite del format. Borgese, marchio di moda italiano dal 2012, sinonimo di eleganza e inclusività, indosserà e farà indossare gli abiti della sua collezione alle celebrità presenti, Unique Dress, crea abiti unici che riflettono stile e personalità, ispirando fiducia e autenticità attraverso l'eleganza dei dettagli, indosserà e farà indossare alle celebrità presenti gli abiti della sua collezione.

Inoltre tutte le celebrità ospiti del nostro format avranno a loro disposizione dei veicoli forniti da MT Rent, che si occuperà di coordinare tutti i trasferimenti necessari.

Ammireremo le opere di Agostino Art Gallery che unisce arte contemporanea, dialogo multidisciplinare e partnership internazionali, ispirando speranza e connessione attraverso opere significative.

Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino GETREEL33, che unisce musica e NFT, connettendo artisti e investitori per creare guadagni passivi attraverso hit musicali tokenizzate. Innovazione nell'industria! Oltre a fare la loro presentazione durante la cena di gala, omaggeranno di NFT musicali gli ospiti.

La giornata del 7 Settembre 2023 invece vedrà la Cena di Gala all’Hotel Ausonia Hungaria, una serata ricca di vip fra personaggi dello spettacolo, cantanti, giornalisti e imprenditori, per una serata all’insegna dell’intrattenimento, dell’eleganza e della mondanità. Verranno serviti piatti a base di cioccolato, sapientemente preparati da Cioccolato Maglio. Le portate saranno inoltre accompagnate dai vini di Cantine Scolari e di Cantina Bottenago.

Gli ospiti Vip:

Faranno tappa tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, tra cui oltre a Raffaella Di Caprio, che sarà anche la conduttrice del format, avremo anche Elisabetta Gregoraci, Alba Parietti, Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno, Oriana Marzoli, Manila Nazzaro, Anna Falchi, Cecilia Capriotti, Emanuela Folliero, Maurizio Mattioli, Eva Henger, Tanya La Gatta, Miriana Trevisan, Debora Caprioglio, Taylor Mega, Beppe Convertini, Pago e la compagna Serena Enardu, Massimiliano Morra, Roberto Alessi, Simone Antolini e molti altri.



Aziende Sponsor:

Un sentito e particolare ringraziamento a tutte le aziende sponsor: Massinissa Askeur, Boutique Sorgente, Atelier Fontana, Olympia Artigianato, Empress, Ophelia, Nina Rey, Bigdungbag, Elle Gioielli, Fly Free Airways e Guida Sicura Supercar, Blanca Montini, Cioccolato Maglio, Hikarj Elenoire Casanova Maison, Carmela Luciani, Illa Di Aura Scarsella, Francesca Ceccarelli, Cotton and Rock, Solisa, BRS, MT Rent, Bevande Limori, Cantina Scolari e Cantina Bottenago, Corpo&Capelli, Selavie Nails & Cosmethics, doctorDo, Luana Polimeni, Lunaren, Borgese Torino, Unique Dress, Tensei, Alberto De Venezia, GetReel33 e Agostino Art Gallery e Waterbike.