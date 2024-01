Che le vocazioni siano in calo non è una novità, ma quest’anno nella diocesi tedesca di Limburg non ci sarà nemmeno un’ordinazione di nuovi sacerdoti. Per la prima volta in due secoli, in tutta la storia della diocesi, fondata nel 1821. Semplicemente non c’è nessuno da ordinare.

Mons. Georg Bätzing, capo del Vescovi tedeschi, è preoccupato:

«Ciò che mi preoccupa è che quasi nessuno vuole diventare prete, perché non esiste Chiesa cattolica senza preti. Nel 2021 sono stati ordinati presbiteri 62 uomini; 48 come sacerdoti diocesani e 14 negli ordini religiosi. Nel 2022 ci sono state 45 ordinazioni; 33 come sacerdoti diocesani e 12 negli ordini religiosi».

Oltre ai numeri in sé, il trend è in crollo anche da un anno all’altro: da 62 a 45 (e ben più contenuto negli ordini religiosi) in tutto il Paese.

Per evitare il crollo dei fedeli il Movimento Internazionale dei preti sposati rilancia la riammissione al ministero dei preti sposati.





