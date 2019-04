KKM Group porta al Fuorisalone 2019 la prefigurazione del viaggio

KKM Group, Tour Operator specializzato nell’organizzazione di Travel Experiences protagonista della Design Week con una mostra di Michele Vitaloni, scultore di fama mondiale, e di altri Artisti, dedicata al tema del viaggio e dell’ambiente.

Un percorso virtuale attraverso gli ecosistemi del Pianeta, le emozioni e i colori della scoperta, la percezione della condizione umana e un’inedita rivisitazione artistica della valigia, lo strumento principe del viaggiatore: è una vera e propria prefigurazione del viaggio quella messa in scena in occasione del Fuorisalone 2019 da KKM Group, tour operator milanese specializzato nell’organizzazione di itinerari legati ai grandi eventi dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Dal 9 al 14 aprile, infatti, l’Operatore aprirà le porte dello Spazio Arte KKM Group, adiacente alla sede operativa di via Bertolazzi in pieno Lambrate Design District, per la mostra evento “The Big Cats of Michele Vitaloni”. Scultore di fama internazionale, Michele Vitaloni presenterà una selezione di opere ispirate a felini rappresentativi di tutti gli ecosistemi naturali: una collezione speciale, nella quale Arte e Natura si fondono insieme, diventando un unico soggetto legato al mondo selvaggio. Si potranno ammirare esemplari “mitici” come il solitario leopardo delle nevi e il puma americano: sculture iperrealistiche dipinte ad olio con inserti in diversi materiali che raccontano la bellezza della sfera animale.

“Siamo conosciuti perché vendiamo in esclusiva i pacchetti di Formula 1 Experiences® – ha dichiarato Andrea Cani, presidente KKM Group – e per i tanti eventi legati allo sport e allo showbiz. Che sia l’adrenalina di un circuito o il glamour di un party, la nostra missione è regalare emozioni. Ecco perché invito tutti a visitare questa mostra: Michele Vitaloni, insieme ad altri importanti nomi dell’arte contemporanea, offre un inedito e originale “tour emotivo” legato a doppio filo al tema della scoperta. Un tema che riguarda da vicino tutti gli appassionati di viaggi”.

Accanto alle opere di Vitaloni, lo Spazio Arte KKM Group ospiterà anche la mostra collettiva di alcuni Artisti italiani contemporanei:

Gaetano Fracassio, scultore autodidatta, lega le proprie creazioni ai racconti di viaggi, evidenti nelle sue “Valigie Scultura”, disponibili anche in originali composizioni a muro. Proprio come le valigie di cartone dei nostri migranti, sono realizzate con pigmenti puri, corde e tessuti vintage.

Fabrizio Pozzoli, scultore, crea figure metalliche tridimensionali che rappresentano il corpo umano nella sua totalità, anche in interazione con oggetti di uso quotidiano, oppure volti e caratteri fisionomici. Realizzate con fili di ferro, le sculture sono protette dall’ossidazione naturale con il silicio, anche se in alcuni casi l’Artista le lascia intenzionalmente in preda alla corrosione della ruggine.

Claudio Verganti, pittore, affida alla fisicità del colore il compito di esprimersi nel modo più efficace, liberatorio e persuasivo possibile, esaltando con ogni singolo colpo di spatola una consistenza carica di elementi evocativi.