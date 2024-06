Venerdì 31 maggio è stato un giorno speciale per tutti i fan di Jessica Selassie, la vincitrice del Grande Fratello VIP 6, ha annunciato su Instagram la sua partecipazione come ospite tra il pubblico nel programma televisivo "L'Acchiappa Talenti" su Rai 1, condotto da Milly Carlucci, scatenando l'euforia sui social.

Erroneamente paragonata a Bridget Jones, Jessica Selassie è molto di più di quanto si possa immaginare. Oltre ad essere vincitrice del reality Gf vip 6 e un'influencer di successo, è anche una food influencer specializzata in cibi senza glutine, conduttrice televisiva e speaker radiofonica per Cusano Media Group. Il suo programma di cucina "Fuori Menu" è diventato un appuntamento fisso per molti spettatori, mentre il suo coinvolgimento nel programma radiofonico "Che Rimanga Tra Noi” con Francesca Pierri e Alessio Moriggi, la rende una presenza amata dagli ascoltatori.

Il suo ultimo progetto lavorativo, Fish & Panini, un evento dedicato ai panini senza glutine infarciti di pesce delizioso presso il locale Johnny Micalusi Bistrot a Roma, in via Marmorata 69, ha riscosso un enorme successo e si replica domani 3 giugno, a grande richiesta, dalle 17 alle 23, in collaborazione con New Food.

Jessica Selassie, con il suo sorriso contagioso, continua a conquistare il pubblico e a dimostrare la sua versatilità in diversi ambiti, moda, dirette Instagram con specialisti dedicate alla salute della donna.

