Privilegi: la moglie di Renzi ha un pass ad hoc per girare in auto dentro Firenze nelle zone vietate al traffico

... Hanno scattato la foto di Agnese che, tornando da scuola, sta entrando nel Lungarno Diaz, accanto agli Uffizi.

Alcuni giornali e molti siti oggi ci sono saltati sopra. E scrivono: Vedete, la Casta? La moglie di Renzi passa dalle corsie preferenziali.

Chiunque conosca Firenze sa che - durante i lavori di questi mesi - quella strada è l’unico passaggio per poter tornare a casa, in via Guicciardini.

Un passaggio obbligato. Chi è residente o comunque ha il parcheggio in centro deve attraversare quella come unica strada per arrivare in Oltrarno. Deve passare di lì. A meno di non scegliere l’elicottero, ma in Piazza Pitti si atterra male. ...

Come dimostra il post precedente, le parole di inizio articolo sono quelle scritte da Renzi per denunciare l'ennesima notizia falsa nei suoi confronti.

Quindi, secondo Renzi, la moglie Agnese non sfrutta il fatto di essere moglie del segretario del Pd ed ex sindaco di Firenze per passare con la "sua" auto per le vie del centro, inibite alla "gente comune". La moglie "sarebbe" costretta a farlo a causa dei lavori che avrebbero creato dei passaggi obbligati. Per Agnese, quindi, niente privilegi.





Ma il "perfido" politico fiorentino del centrodestra, incarnato nei panni di Giovanni Donzelli, non ci sta e fornisce le prove del privilegio di cui gode la signora Agnese Landini in Renzi:

«Ecco le prove, altro che fake news. Ci dispiace per Renzi: la versione dei fatti non è nostra, ma è scritta nero su bianco dalla Sas, società che si occupa dei permessi per il Comune di Firenze governato dal suo amico Nardella. Sono loro che ci hanno spiegato perché Agnese Landini può parcheggiare gratis in tutta Firenze e circolare liberamente nelle aree pedonali.

Un privilegio che nessun residente ha. Noi i documenti li pubblichiamo!»

Che cosa ha replicato Renzi alla lettera che lo sbugiarda in maniera così evidente, nonostante le sue minacce di querele, denunce e risarcimenti? Niente!