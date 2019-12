A un anno dalla prematura scomparsa di Angelo "Sigaro" Conti, la Banda Bassotti sarà in concerto a Largo Venue per ricordare la voce e leader della band. Lo spettacolo ripercorrerà la storia della Banda, dal 1987 -anno della loro formazione- fino alle produzioni degli ultimi anni. Dal primo album "Figli della stessa rabbia" fino all'ultimo brano "Questa Notte", dove compare per l'ultima volta la voce di "Sigaro". I membri fondatori Angelo Conti, Gianpaolo Picchiami e David Cacchione hanno dato vita a un sound ruvido e contaminato con influenze che abbracciano Clash, reggae e 2 tone ska britannico, personalizzandolo con quelli che erano e sono i retaggi culturali e sociali del nostro Paese.

La formazione romana si è distinta negli anni come una delle più longeve band italiane punk e ska. Nella loro trentennale carriera si sono sempre schierati a favore dei popoli oppressi, come dei movimenti operai anche a livello internazionale. Molto forte è il legame con i Paesi Baschi, alla cui causa indipendentista il gruppo dedica brani e tour, e in particolar modo con la band basca Negu Gorriak condivide palchi e ideali. È proprio per rappresentare questo legame che durante il concerto interverrà anche Fermin Muguruza, musicista spagnolo già membro delle formazioni Kortatu e Negu Gorriak. Sul palco assieme alla Banda proporrà alcuni brani del repertorio delle rispettive band per ricordare Sigaro e ribadire il legame che li unisce.

La Banda Bassotti è composta da Gian Paolo "Picchio" Picchiami (voce), Fabio "Scopa" Santarelli (chitarra), Luca Fortunato (batteria), Michele Frontino (basso), Francesco "Sandokan" Antonozzi (trombone), Michele Fortunato (trombone), Maurizio Gregori (sax), Giovanni Todaro (tromba) e Enrico Luciani (chitarra).

Sabato 14 dicembre

ore 22

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 - Roma

Ingresso Euro 10

Infoline 0659875966