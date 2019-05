Bezos ha presentato Blue Moon, un lander che porterà nuovamente l'uomo sulla Luna... per rimanervi

Lo spazio, oramai, non è più un settore riservato alla ricerca pura e destinato quindi agli investimenti degli Stati. Dal business dei satelliti geostazionari si è passati a quello dei vettori di lancio, a cui sta seguendo quello dei viaggi suborbitali a scopo turistico... fino ad arrivare alla prospettiva di colonizzare i corpi celesti.

Così, mentre SpaceX di Elon Musk ipotizza e pianifica viaggi su Marte, con missioni umane, la Blue Origin di Jeff Bezos pensa già a colonizzare la Luna a partire dal 2024.

E per dimostrare che questa non sia una boutade, ma un progetto serio, il proprietario di Amazon ha presentato un lander, dal non originalissimo nome Blue Moon, che sarà destinato allo scopo.

Le prime missioni del lander saranno dedicate all'invio di Rover, non dovrebbero avere inizio prima del 2023. Poi sarà la volta dell'uomo che, in base a quanto dichiarato da Bezos, andrà sulla Luna per rimanervi.

Possibile? Di certo è che già da tempo, molte sono le società che lavorano su progetti che prendono in esame problematiche e soluzioni relative alla colonizzazione di corpi celesti, di cui Luna e Marte sono i più gettonati.

Mentre per il pianeta rosso la Nasa sembra piuttosto scettica al riguardo, per la Luna forse tale ipotesi non è così remota, se si pensa che già esiste la possibilità di ricavare acqua dalla composizione delle rocce lunari.

Non resta da vedere se a tali annunci seguiranno i fatti oppure se saranno serviti solo allo scopo di far promozione per le ben più concrete attività terrestri di Bezos e Musk.