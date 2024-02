L’Arma dei Carabinieri offre diverse opportunità di concorso per coloro che desiderano farne parte. Ecco alcune informazioni sui concorsi disponibili.





Allievi Marescialli

14° Corso Triennale (2024-2027). Questo concorso è aperto per l’ammissione a 24 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo. Il bando di concorso è stato pubblicato.



Concorsi Interni

7° Corso di Formazione Professionale per Allievi Vicebrigadieri. Questo concorso interno è aperto per l’ammissione a un corso di formazione professionale per 1.330 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.