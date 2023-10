“Riscatto” è un successo letterario. Lo dimostrano le tantissime presentazioni nazionali, i tanti articoli e le importanti onorificenze attribuitegli. Il romanzo è scritto da Federico Bianca, nato a Catania nel 1982, laureato in Filologia Moderna, ricopre oggi il ruolo di Dottore di ricerca in Italianistica.

Si è, inoltre, specializzato nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e ha svolto la funzione di tutor esterno presso l’Università degli studi di Catania. È Docente di sostegno e di materie letterarie negli istituti secondari e nei corsi professionali regionali.

Da sempre appassionato di letteratura, cinema, fumetti e sport, dal 2007 al 2011 ha collaborato a “Stilos – La Rivista dei Libri” con numerose recensioni e, sempre nel 2011, è stato Assistant to the President Ema- nuele Viscuso alla sesta edizione del “Sicilian Film Festival” di Miami. Ha, al suo attivo, tre monografie: Lolita, un mito euramericano tra roman- zo e sceneggiatura; Carlo Alianello nella cultura italiana ed europea e Giovanni Papini: le opere, i temi, la poetica, tutte pubblicate per i tipi di Convivio.

Il libro ha girato tutta Italia fisicamente e virtualmente, partecipando alle tante fiere come Torino e Brindisi, alle presentazioni nazionali e alla trasmissione “Buongiorno Sicilia” presentata dal conduttore Michele Cucuzza.

A livello contenutistico, il libro rapisce il lettore attraverso dei racconti che spaziano dalla narrativa al gotico, prendendo spunto dai grandi classici cinematografici, al fumetto e al pop. Bianca utilizza una scrittura ironico tragica che permette al lettore di immedesimarsi nei vari racconti letti.

L’ultimo grande traguardo è stato il primo premio letterario “Cultura sotto il vulcano” all’Etnabook 2023, altra incredibile prova del talento dell’autore siculo Federico Bianca. Noi ovviamente vi consigliamo fortemente di acquistare il libro sui maggiori store online o in Liberia.