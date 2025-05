Il cielo sopra Napoli torna ad essere azzurro e pieno di stelle. Dopo trentadue giornate di lotta serrata, emozioni al cardiopalma e un duello epico con l’Inter, il Napoli di Antonio Conte è campione d’Italia.

Il 2-0 casalingo sul Cagliari, sotto gli occhi commossi di uno stadio Maradona ribollente di passione, ha suggellato una vittoria che ha il sapore del riscatto e il profumo della rinascita.

Perché questo scudetto non è solo un trionfo sportivo, ma un evento che segna il ritorno alla grandezza dopo la notte più buia. Solo un anno fa, la squadra azzurra annaspava a metà classifica, reduce da una stagione fallimentare chiusa al decimo posto, l’eco delle celebrazioni del 2023 ormai lontano ricordo. E invece, oggi Napoli torna a dominare il calcio italiano. Lo fa con una rosa ridotta, logorata dagli infortuni, ma tenuta insieme dal carisma di Conte, dall’orgoglio di un gruppo affamato e dal sostegno di una tifoseria che non ha mai smesso di credere.

Napoli ha vinto contro tutto e contro tutti: contro lo scetticismo, contro i pronostici, contro le difficoltà. Ha vinto mostrando grinta, cuore e un’identità tattica scolpita a fuoco. In campo non sono mancati i leader: da Di Lorenzo, che ha guidato la difesa con autorevolezza, a Kvaratskhelia, tornato a incantare con le sue magie dopo una stagione di alti e bassi. E poi Lobotka, Anguissa, Politano: pedine fondamentali di un mosaico che ha ritrovato armonia proprio quando sembrava destinato a sgretolarsi.

Lunedì 26 maggio sarà il giorno della festa. Un lungo corteo celebrerà il IV° scudetto della storia partenopea, trasformando il lungomare in una scenografia da sogno: bandiere, cori, maxischermi e centomila cuori pronti ad esplodere di gioia. Una festa che, come sottolineato dal sindaco Gaetano Manfredi, sarà anche un momento di condivisione popolare, di uguaglianza e orgoglio collettivo.

Un “regalo” alla città, che due anni fa fu privata della celebrazione ufficiale.

Ma in un Paese che spesso fatica a coniugare passione e responsabilità, il rovescio della medaglia non si è fatto attendere.

Trentanove feriti, fuochi d’artificio usati con imprudenza, una coltellata senza motivo.

È il prezzo amaro di una notte che doveva essere soltanto gioia e che invece, come troppo spesso accade, ha mostrato anche il volto deturpato di un entusiasmo mal canalizzato.

Una ferita morale, prima che fisica, che non può essere ignorata.

La vittoria del Napoli, però, resta un segnale forte. È il simbolo di una città che sa rialzarsi, che sa sognare in grande anche dopo le delusioni più cocenti. È un inno alla resilienza, all’orgoglio di appartenenza, alla bellezza dello sport come collante sociale. Non è solo calcio: è cultura, identità, speranza.

Napoli è campione. Napoli è viva. Napoli, oggi più che mai, è eterna.