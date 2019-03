APPUNTAMENTO ALLE 5, dal 15 al 17 marzo a Roma al CineTeatro L’Aura

Il dottore tarda e sei personaggi in cerca di una soluzione si osservano nell’attesa… al CineTeatro L’Aura la commedia APPUNTAMENTO ALLE 5.

In scena dal 15 al 17 marzo il tema della diversità, già affrontato in tanti modi, sarà raccontato in maniera umoristica. Cos’è al giorno d’oggi la diversità? Cos’è e chi è veramente diverso? I nostri sei pazienti attendono un dottore ritardatario, sperando che nessuno degli altri presenti si accorga del proprio problema.

Alla fine la fantasia prenderà il sopravvento, e i pazienti stessi improvviseranno un’autogestita terapia di gruppo in cui ognuno rivela la propria compulsione, senza più paura di essere giudicato. Tutto cambierà e anche il confine tra diverso e normale diventerà sempre più labile, come avviene nel mondo con cui tutti noi ci confrontiamo ogni giorno e che ci vorrebbe perfetti, senza debolezze.

APPUNTAMENTO ALLE 5 è uno spettacolo ideato da Lucia Ciardo e Lucia Monopoli che fa ridere e riflettere, divertire e guardare dentro di sé fino a rendersi conto che molte delle compulsioni dei sei personaggi appartengono un po' anche a tutti noi.

Avviso ai soci

Posti disponibili solo per la replica di venerdì 15 marzo alle ore 21

le altre repliche hanno il TUTTO ESAURITO

APPUNTAMENTO ALLE 5

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietto unico 10 € + tessera annuale 2 €

Tel. 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org