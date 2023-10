Si inaugura giovedì 26 ottobre, alle ore 21, la Stagione 2023/2024 dello Spazio Teatro No'hma, a Milano (Via Orcagna 2) con il tradizionale concerto d'apertura che, per questa attesa partenza, è affidato al più importante gruppo di musica popolare pugliese, il Canzoniere Grecanico Salentino.



Prende così il via In Viaggio, la nuova programmazione dello Spazio Teatro No'hma, che ha nel suo titolo un invito a esplorare il mondo e a guardarlo con occhi nuovi, nella convinzione che una vera rinascita per l' umanità sia possibile.



Gli appuntamenti in calendario – 67 alzate di sipario dal 26 ottobre all'11 luglio - sono ispirati a una nuova consapevolezza antropologica e spirituale e vanno a formare le quattro imperdibili rassegne entrate nel cuore di un pubblico sempre più vasto e internazionale: la Stagione di Prosa, il Premio Internazionale dedicato al Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, Armonie e Suoni, le Domeniche Speciali, a cui si aggiungono le due serate-evento, la Prima della Prima alla Scala e il Dono alla Città di Milano.

In Viaggio è la stagione che sottolinea l'universalità di un teatro libero e indipendente, dove l'ingresso è sempre gratuito.



"Con questa serata ha inizio un nuovo cammino di No'hma, uno spazio che ha compiuto un lungo viaggio nel mondo creando quell'incontro di culture che ci fa sentire uniti oltre le diversità e capaci di portare, con coraggio e curiosità, il nostro sguardo oltre gli orizzonti" – spiega Livia Pomodoro che firma la sua sedicesima stagione.



In tema con il titolo della nuova stagione, giovedì 26 ottobre il Canzoniere Grecanico Salentino propone un "viaggio" dal passato al presente, sul battito inconfondibile delle percussioni e, in particolare, del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina.

I musicisti, tra i principali protagonisti dell'attuale scena pugliese, acclamati a livello mondiale, reinterpretano in chiave moderna la celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare il morso della taranta, attraverso la musica, la trance e la danza.



Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino, con venti album e numerosi tour internazionali, è stato premiato ai Songlines Music Awards 2018 come miglior gruppo di world music al mondo.



Il Canzoniere Grecanico Salentino è composto da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Alessia Tondo (voce, percussioni), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Gianluca Paglialunga (voce, tamburieddhu, percussioni), Francesco Aiello (ingegnere del suono).



L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali del teatro. L'ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org oppure scrivere a: [email protected].