Complice i casi in aumento, il premier Draghi avrebbe già deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo il cui via libera potrebbe essere deciso già nel prossimo CdM.

A causa della sua alta trasmissibilità, mentre sulla gravità della malattia le discussioni sono ancora aperte, la variante Omicron fa paura e per tale motivo, con contagi e pressione ospedaliera in aumento, il Governo sembra aver deciso di prorogare di altri 3 mesi (fino al 31 marzo 2022) lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre 2021.



Per dar seguito a tale decisione, tecnicamente, sarà però necessario un decreto legge in quanto la normativa vigente prevede che lo stato di emergenza possa durare al massimo 24 mesi che scadrebbero il prossimo 31 gennaio 2022, visto che il primo provvedimento del Governo Conte risale al 31 gennaio 2020).



Per arrivare al 31 marzo servirà quindi una norma di legge per modificare la legge in vigore.



Secondo le ultime indiscrezioni, non smentite da Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri potrebbe riunirsi già domani o dopodomani per decidere n tal senso.