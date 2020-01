Quando la creatività e la lungimiranza dei product manager King Holidays incontrano una destinazione straordinaria e versatile come la Giordania, il risultato è un catalogo ricco di opportunità di vendita, con tante proposte differenziate per tipologia di viaggio e di esperienza, in grado di abbracciare anche le esigenze di chi è solo o ha poco tempo a disposizione, ma non per questo desidera rinunciare al piacere di viaggiare.

Dopo il successo delle ultime edizioni, torna anche quest’anno in agenzia il catalogo monografico Giordania King Holidays, consultabile anche sul sito del Tour Operator e valido fino ad ottobre 2020.

Punta di diamante del catalogo sono i 3 tour di gruppo disponibili in esclusiva per i clienti King Holidays, per un totale di 45 partenze nell’arco dell’anno. Oltre ad offrire un’assistenza personalizzata con accompagnatore dall’Italia al raggiungimento dei 25 partecipanti, i tour proposti da King Holidays sono tutti “minimo 1”, ovvero possono essere confermati anche nel caso di un solo partecipante iscritto.

Tra gli altri plus del catalogo, un voucher omaggio a tutti i clienti per partecipare alla suggestiva escursione Petra by Night e la possibilità di soggiornare in hotel 4 stelle al prezzo dei 3 stelle, approfittando di un upgrade gratuito che comporta un risparmio fino a 170 euro a persona, disponibile sui tour in partenza a gennaio e febbraio, purché la prenotazione sia effettuata almeno 30 giorni prima della partenza.

“King Holidays – dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – ha sempre creduto nella Giordania, tanto che ormai sono diversi anni che le dedichiamo un catalogo monografico. E’ una meta che piace ad un target eterogeneo di persone: intercetta giovani e meno giovani, chi ha voglia di cultura ma anche chi preferisce un soggiorno al mare, ed è adatta anche come proposta wellness con il Mar Morto. Oltre ad essere accogliente ed estremamente sicura, si presta a diverse tipologie di vendita: dai tour ai combinati, fino ai long weekend”.

LE NOVITA’

La novità più importante del catalogo, che coniuga il fascino della Giordania con quello di Israele, sinonimo di tradizione, scoperta e incontro, è “Da Petra a Gerusalemme” un combinato di 8 giorni con partenze garantite ogni mese (2 partenze al mese a dicembre, maggio e ottobre).

Un viaggio dalle mille sfaccettature tra deserti, colori e profumi con un comune denominatore ispirato dalle Sacre Scritture, attraverso i luoghi più significativi della civiltà cristiana. Ma anche un tour all’insegna dell’avventura, con la suggestiva scoperta dei castelli del deserto di Amra, Azraq e Karanneh, e l’escursione in jeep nel Wadi Rum, conosciuto anche come “Valle della Luna”.

Approfittando delle perfette reti stradali del Paese, King Holidays inaugura anche “Giordania Esclusiva” e “Giordania in Libertà”, due circuiti che offrono la possibilità di scoprire la destinazione su base individuale, scegliendo tra autista privato e noleggio auto. Il primo è un itinerario classico, che tocca tutte le tappe tradizionali del Paese da Amman a Petra, compresi il Wadi Rum e il Mar Morto; il secondo è un tour più “leggero”, ideale per chi desidera dedicare una parte della vacanza al relax, con soste più lunghe sia sul Mar Morto che sul Mar Rosso.

LE PROPOSTE CLASSICHE

Interamente riconfermato il resto della programmazione, a partire da “Giordania Classica”, capostipite tra i tour proposti da King Holidays per i suoi clienti. Si tratta di un circuito di 8 giorni che offre tutto il meglio della Giordania: si parte da Amman, città moderna e cosmopolita, e dai suoi dintorni, con i castelli del deserto, Jerash – conosciuta come la “Pompei d’Oriente” con le sue colonne antiche e i resti di bagni termali, templi e fontane – e il castello di Ajlun. Poi si prosegue lungo la “Via dei Re” alla volta di Madaba, il Monte Nebo e il castello crociato di Kerak, fino a raggiungere la splendida Petra. Dopo una doverosa sosta nell’antica capitale nabatea, il viaggio prosegue alla volta della Piccola Petra e del deserto del Wadi Rum.

Un altro grande classico del catalogo è il combinato “Giordania e Mar Morto” che dedica un’ampia parentesi al benessere, per approfittare delle proprietà e delle note doti terapeutiche delle acque e dei fanghi che si concentrano nella depressione più profonda del pianeta: un vero e proprio “toccasana” contro lo stress! Dal benessere all’emozione di vivere “a tu per tu” con la natura in “Tutto Giordania”, che offre la possibilità di dormire nel cuore del deserto in un campo tendato sotto un mare di stelle, proprio come Lawrence d’Arabia.

Confermato infine “Petra Express”, soluzione perfetta anche fuori dai periodi di vacanza canonici, che, in poco più di un long weekend, permette di scoprire tutto il meglio del Paese, a costi contenuti.

Nella migliore tradizione King Holidays, tutti i tour, di gruppo o su base individuale, possono essere abbinati ad un’estensione mare ad Aqaba o benessere sul Mar Morto: a chi lo desidera, il Tour Operator propone inoltre una serie di pacchetti speciali di 8 giorni sul Mar Rosso, con sistemazione al Mövenipick Tala Bay o al Tala Bay Resort di Aqaba, e formule di 4 giorni sul Mar Morto in strutture con SPA e centri specializzati per le problematiche legate alla cura della pelle.