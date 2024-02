Il Cile è attualmente alle prese con una delle peggiori tragedie della sua storia recente, causata dai devastanti incendi che stanno interessando il centro del paese e che, finora, hanno causato la morte di almeno 51 persone, un bilancio destinato a salire.

Questi incendi, alimentati da forti raffiche di vento e un’ondata di caldo anomala, si sono rapidamente diffusi, causando distruzione e caos nella regione di Valparaiso, che ospita quasi un milione di abitanti.

La situazione è diventata così grave che le autorità di Santiago hanno dichiarato lo stato d’emergenza e imposto il coprifuoco per consentire l’accesso di materiale e personale per contenere le fiamme nelle aree più colpite, come ad esempio quelle che circondano la città turistica costiera di Vina del Mar.

Drone footage showing the absolute devastation caused by the forest fires in Chile. So far, 51 are confirmed dead, many missing and thousands of homes have been destroyed! #ChileFires #ViñaDelMar



Just horrific!! 😭



📹 Agence France-Presse via @UlloaG_Fernando pic.twitter.com/y8bDzeYrMs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 4, 2024

Tra venerdì e sabato l'area interessata dagli incendi è aumentata da 30.000 a 43.000 ettari. Gli incendi non sono rari in Cile durante i mesi estivi. L’anno scorso, a seguito di un’ondata di caldo record, sono morte circa 27 persone, in un'area di 400.000 ettari .

Il ministro dell'Interno, Carolina Toha, ha ricordato che "l'area colpita dagli incendi oggi è molto più piccola rispetto all'anno scorso, ma il numero di ettari interessati dalle fiamme si sta moltiplicando molto rapidamente" e che la principale preoccupazione delle autorità è che alcuni degli incendi attivi si stanno intensificando molto vicino alle aree urbane con un'elevatissima possibilità che possano interessare infrastrutture, abitazioni, persone.

The terrifying moment in which firefighters of the 5th region Valparaiso drive through a forest fire in Chile on February 3, 2024. pic.twitter.com/DO837fo0Dh — Massimo (@Rainmaker1973) February 4, 2024

Questa tragedia ha messo in evidenza la vulnerabilità del Cile di fronte ai cambiamenti climatici. L’influenza di El Niño, un fenomeno atmosferico che si verifica periodicamente nell’Oceano Pacifico e che porta a un aumento della temperatura media globale, è stata citata come uno dei fattori che hanno contribuito alla gravità degli incendi.







Crediti immagine: twitter.com/Xx17965797N/status/1754099962449698851/photo/3