Il 14 maggio 2021, dopo l'uscita della settimana precedente su YouTube e sugli shop musicali dedicati ai dj, DVS Records pubblica "Court Song" e "One Time", due tracce del 23enne artista toscano DEITZ, il vincitore dell'edizione 2020 del MINI Meets Music Contest.

"Avevo già prodotto musica e video e fatto serate come dj, ma grazie a MINI Meets Music Contest ho finalmente capito come lavorano i professionisti", racconta Giovanni Deidda, ovvero DEITZ. "Avere scadenze precise significa seguire il flusso creativo in modo produttivo, senza perdere tempo ed energie".

Grazie alla vittoria nel contest, DEITZ ha prima di tutto frequentato uno dei corsi base di Mat Academy. "Mi è servito molto come 'ripasso' della produzione musicale in generale", racconta. "Non facevo errori madornali, ma ho cambiato diversi dettagli del mio approccio, forse sinora troppo matematico. La community di MAT Academy è poi un valore aggiunto importante".

Subito dopo è iniziata la pre produzione di "Court Song" e "One Time" con Luca Guerrieri. "Avrò mandato centinaia di bozze a Luca, che non ha mai lesinato consigli e telefonate e pian piano i pezzi hanno iniziato a prendere forma", continua DEITZ.

Allo Studio Uno di Fucecchio (FI), con Federico Scavo DEITZ ha poi portato avanti la produzione e poi il mastering dei due brani. "Sono entrato in uno studio da cui stava uscendo un mito assoluto Franchino, non credo me lo dimenticherò mai", scherza.

L'esperienza al MINI Meets Music Contest avrebbe potuto essere diversa, per DEITZ. "La pandemia è stata e sarà ancora difficile per tutti. Per noi artisti, spesso fragili, forse ancora di più. Prima, a casa ci 'rimbalzavo' soltanto, tra i corsi all'università (DEITZ studia ingegneria e sta realizzando una interessante tesi sulla generazione di spartiti MIDI a partire da file audio, ndr), musica e serate. Tutto si è fermato di colpo", spiega DEITZ. "Dover portare avanti un progetto musicale così complesso per il contest, un lavoro durato oltre sei mesi, credo mi abbia aiutato molto".

MINI Meets Music Contest, legato a Meet Music, manifestazione che nel 2021 prenderà vita il 28 e 29 giugno, è già diventato un punto riferimento importante per giovani talenti che hanno voglia di crescere grazie al supporto di una community fatta anche di artisti e professionisti di grande esperienza. Per il 2021, MINI Meets Music Contest raddoppia: cerca due giovani talenti, un producer ed una songwriter. Le modalità di partecipazione sono già disponibili qui: https://www.meetmusic.it/contest/ insieme ad altri dettagli a questo link: bit.ly/MINImM2021.

Ma al di là del bel percorso di DEITZ, un artista che in futuro potrebbe davvero avere molto da dire, come sono le sue"Court Song" e "One Time"? Promosse su Instagram da divertenti video che l'artista toscano realizza con Federico Contini, sono canzoni tutte da ballare perfette per ricominciare a muoversi a tempo, se possibile con un cocktail in mano e il sorriso sulle labbra.

Le frequenze di "Court Song" mettono insieme una intensa voce femminile e un piano house che non dà respiro. Anche il beat di "One Time" è decisamente house, ma non mancano accenni jazz e una voce maschile ipnotica che dà energia.

https://www.meetmusic.it

https://www.instagram.com/giovanni_deitz/

bit.ly/MINImM2021

"Court Song" su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WUvOVxGE9EY

"One Time" su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bo31aThcX30