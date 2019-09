Telefonini di nuova generazione, analisi del successo

Negli ultimi anni i telefonini stanno ottenendo un grande successo, scopriamo il motivo.

I telefonini sono diventati un punto molto importante per chi vuole possedere un dispositivo per comunicare senza pagare cifre esagerate. Un punto molto importante di questi dispositivi è rappresentato dalla loro estrema facilità d'uso mantenendo delle ottime prestazioni. Si deve tenere presente che con l’arrivo del Kai OS i telefoni sono cambiati molto diventando sempre più tecnologici.

Nel settore dei telefonini moltissimo è cambiato ed i modelli che in un primo momento potevano sembrare poco utili, solo chiamate e SMS, ma è stato concesso a tutti coloro che amano la tecnologia una versione, per molti aspetti, più comoda degli smartphone tradizionali. Bisogna tenere presente che questi dispositivi sono provvisti di molte connessioni come la WiFi, la 4G LTE e la Bluetooth. Questi dispositivi sono inoltre equipaggiati con 512 MB di RAM e 4GB di memoria di archiviazione riuscendo quindi ad installare applicazioni direttamente dallo store del sistema operativo. Vi sono alcune marche che stanno andando molto bene nel mercato partendo dalla ZMI, un marchio di Xiaomi, fino ad arrivare ai Nokia, è uscito da poco il telefono Nokia 800 Tough. Ho citato questo modello non a caso perché rappresenta un’evoluzione maggiore di questa nicchia di mercato perché non solo offre importanti specifiche tecniche, in linea con gli altri modelli, ma offre anche una protezione abbastanza avanzata per la polvere, l’acqua e le cadute. Anche le italiane Brondi e Trevi sono presenti in questo mercato riuscendo ad ottenere dei prodotti molto interessanti in questo settore.

I telefonini, che ormai possono essere definiti smartfonini, sono completamente cambiate andando ad aggiornarsi con le specifiche più moderne in assoluto. Il costo basso e le specifiche abbastanza interessanti hanno reso questo mercato oltremodo promettente con una previsione in costante rialzo per gli anni che verranno.