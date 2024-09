I Consiglieri comunali di opposizione hanno presentato una interrogazione all’Assessore con delega alla Polizia locale Francesco Coppolino, con la quale chiedono di conoscere "quante multe nell’anno 2023 e fino alla data odierna 10/9/24” sono state elevate per coloro, che hanno depositato i sacchetti contenenti indumenti usati al di fuori degli appositi contenitori; quante multe sono state contestate dai cittadini con ricorsi reclami o altro ulteriore mezzo previsto dalla norma; se a seguito delle contestazione fatte dai cittadini, quante multe elevate sono state annullate dall’ente e se sono state controllate le buste contenenti gli indumenti al fine della contestazione.

Nella nota si richiama la comunicazione dell’Amministrazione con la quale si invitavano i cittadini a seguire le indicazioni e le modalità per smaltire indumenti negli appositi contenitori; quella nella quale si sosteneva che si era avviata una campagna repressiva e senza sosta attraverso foto trappole e controlli sul materiale depositato fuori dai contenitori e si ricorda che parecchie volte “i Consiglieri di opposizione in Aula hanno segnalato all’amministrazione che i contenitori erano e sono strapieni di buste di indumenti da lungo tempo creando notevole disagio all’utente non potendo depositare gli indumenti da smaltire nel contenitore.

Utenti – concludono i Consiglieri Lorenzo Italiano, Damiano Maisano e Giuseppe Crisafulli – che hanno lamentato la multa ricevuta per avere messo le buste degli indumenti accanto al contenitore strapieno.