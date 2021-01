Mattarella firma il decreto approvato dal Governo per estendere le misure anti-Covid fino al prossimo 15 gennaio.

Resta però molta incertezza sulla riapertura delle scuole.

Da giovedì riapriranno asili, elementari e medie, mentre gli studenti delle superiori rientreranno in classe lunedì 11 gennaio, come da decreto.

Ne è sicura la ministra Azzolina, ma fioccano le ordinanze da parte di alcune regioni per decretare ulteriori rinvii. Così, il Piemonte attenderà il 18, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Marche il 1 febbraio. La Puglia il 15. Il Trentino, invece, anticipa l'apertura a giovedì.

Da giovedì 7 scatteranno anche le nuove misure del governo per quanto riguarda gli spostamenti: i weekend del 9-10 saranno in fascia arancione in tutta Italia, fascia gialla rafforzata con stop agli spostamenti per gli altri giorni.

È prevista inoltre una revisione per l'assegnazione delle varie regioni in una specifica fascia in base all'andamento del contagio, con un inasprimento delle soglie Rt.