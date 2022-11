Venerdì 4 novembre '22 al Caballo Loco di Seriate (Bergamo) ecco una serata dedicata alla musica latinoamericana con animazione e tanti divertimento. Si balla dalle 22:45. Sabato 5 novembre invece '22 al Caballo Loco ecco invece ecco un party scatenato che inizia con la live music dei Flex Sound e continua con un dj set tutto da vivere. In particolare, il live music show dei Flex Sound è davvero coinvolgente.

Si definiscono la party band più eclettica e trasversale che si possa ascoltare. In effetti, il loro repertorio sempre vario ed il loro approccio al palco è davvero unico. Suonano tra Lombardia e Veneto (e non solo) e sanno sempre come far divertire il loro pubblico. Al resto pensa lo staff del Caballo Loco, il cui unico intento è far vivere serate da sogno agli ospiti del locale.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/



Dedicato agli appassionati di live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.