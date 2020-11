La loro auto era bloccata da un violento nubifragio e quattro anziani libanesi si trovavano senza alcuna via di scampo intrappolati all'interno della loro auto, ma alcuni Caschi Blu italiani, in Italia effettivi al 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, non ci hanno pensato su due volte e sono prontamente intervenuti per trarre in salvo i quattro anziani.

I peacekeepers si stavano dirigendo a Naqoura, dove si trova il quartier generale di UNIFIL, quando la loro attenzione è stata attirata da una macchina in mezzo alla strada sommersa da circa un metro d'acqua, hanno estratto i quattro anziani dalla macchina e li hanno caricati su un fuoristrada delle Nazioni Unite e sono stati cosi trasportati verso un luogo sicuro, nel quale hanno atteso l'arrivo di una pattuglia della protezione civile libanese alla quale sono stati affidati.

Il Comandante del contingente italiano, il Generale di Brigata Andrea Di Stasio e il capo missione e comandante di UNIFIL, il Generale di Divisione Stefano Del Col, hanno apprezzato il coraggio e la professionalità dei Caschi Blu per il loro gesto grazie al quale hanno salvato la vita ai quattro anziani libanesi.