UnisaOrienta: cala il sipario, grandi numeri per l'Università di Salerno

Domani si chiude la XIV edizione di UnisaOrienta, l'evento di accoglienza, ospitalità e orientamento che ogni anno, insieme al CAOT UNISA - Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato, l'Università di Salerno organizza per i giovani studenti delle scuole superiori.

Il taglio del traguardo della maratona dell’orientamento si terrà alle ore 12.00 quando sul palcoscenico del Teatro di Ateneo si esibiranno i gruppi musicali vincitori del contest abbinato all’evento "UnisaOrienta in concerto".



"Ringrazio i numerosi studenti - afferma il Rettore Tommasetti - circa 15000 che, insieme ai loro docenti, in queste due settimane ci hanno raggiunto al campus di Fisciano per visitare spazi, strutture e conoscere le opportunità. L'entusiasmo che ci hanno portato e di cui ci hanno contagiato è di difficile imitazione".



"Oggi, in Aula Magna di Ateneo, - conclude - le future matricole hanno ascoltato la testimonianza del giorno, quella di Matteo Casale, già presidente della Corte di Appello di Salerno, che ha parlato loro dei valori della trasparenza e della legalità applicata, come valori guida della vita del campus, e principi chiave per la futura formazione universitaria e professionale".