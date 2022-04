Secondo quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, i quasi 300 milioni di euro prestati dal fondo statunitense Oaktree a Suning per fornire la liquidità necessaria all'Inter per poter continuare la sua attività agonistica prevedono un tasso al 12% che, solo nel 2021, ha creato interessi pari a 21 milioni di euro.

Poiché il prestito scade a maggio 2024, la famiglia Zhang, nel caso riesca a saldare il prestito , avrà versato a Oaktree una cifra intorno ai 400 milioni di euro.

E se non riuscisse a farlo? Poco male, perché il fondo statunitense prenderebbe la holding che detiene il controllo dell'Inter, data in garanzia per effettuare l'operazione, diventando così il nuovo proprietario del club.

In pratica, assisteremmo ad una riedizione di quanto accadde al Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott che tra breve incasserà un miliardo dalla vendita del club rossonero al fondo sovrano del Bahrain.