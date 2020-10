A TTG Travel Experience ha debuttato ACOVI – Associazione Consulenti di Viaggio Italiani, la prima e unica realtà associativa dedicata ad una figura professionale che sta assumendo un peso crescente nel segmento della distribuzione turistica e che ha saputo dimostrare grande resilienza nel corso degli ultimi mesi.

Fondata dal Presidente Monica Vittani, consulente di viaggio con una lunga esperienza alle spalle, e dai Consiglieri Giorgio Bestetti, Project Manager KKM Group, ed Emanuela Marconato, consulente di viaggio, ACOVI si pone al fianco dei professionisti italiani: li rappresenta e li supporta quotidianamente in tutte le attività.

L’Associazione si avvale di diversi partner per fornire gli strumenti tecnici, operativi e la formazione necessaria per migliorare le performance lavorative. Da segnalare in particolare la collaborazione con A.I.A.V., che permette di offrire consulenza e assistenza legale tra le più qualificate del comparto, nonché tutela sindacale e una vasta gamma di servizi, tra cui CAF, patronato e assistenza in materia di contratti di collaborazione.

Nati negli Stati Uniti, i consulenti di viaggio sono entrati nel mercato italiano intorno alla metà degli anni ’90, registrando una crescita costante dopo il 2000. Generalmente sono affiliati a network che forniscono il back-office centralizzato per la gestione di tutti gli aspetti burocratici ed organizzativi collaterali al core business. Flessibili e autonomi, i consulenti mantengono e coltivano le relazioni con i clienti soprattutto attraverso la tecnologia e si occupano esclusivamente delle vendite, senza costi fissi e incombenze di carattere amministrativo. Questo consente, soprattutto nei periodi di crisi, di avere tempo, energie e creatività necessari per dedicarsi al new-business.

ACOVI si rivolge anche agli altri protagonisti della filiera, che desiderano entrare in contatto con consulenti qualificati e formati, implementando un nuovo canale di vendita, sicuro e affidabile, tanto per un singolo progetto quanto nel lungo periodo.

Monica Vittani, Presidente ACOVI, dichiara: “Tuteliamo e valorizziamo questa professione sia attraverso un servizio di supporto ai consulenti, sia attraverso un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’intero settore del turismo. I consulenti ricoprono e ricopriranno ancor più nel futuro un ruolo chiave per intercettare nuovi segmenti di clientela e potranno contribuire a combattere l’abusivismo, aprendo interessanti possibilità anche per agenzie di viaggio e tour operator. Si creano così maggiori opportunità di collaborazione all’interno del mercato, basate sulla condivisione di obiettivi comuni”.

In occasione della sua nascita e in considerazione del particolare momento storico, ACOVI offre ai consulenti l’iscrizione gratuita fino al 31/12/2020.