Termina sul risultato di 1-3 il match dell'Olimpico tra Roma e Bologna, valido per la 33esima giornata di Serie A. Spettacolo degli uomini di Thiago Motta in casa dei giallorossi: match sbloccato da una fantastica girata di El Azzouzi in acrobazia, su cross morbido di Calafiori. Allo scadere della prima frazione di gioco Joshua Zirkzee firma il raddoppio addomesticando col petto il suggerimento di Ndoye e battendo Svilar col mancino.

Nella ripresa, la Roma accorcia le distanze grazie alla rete di Serdar Azmoun, che ribadisce in rete la parata di Skorupski sul suo tentativo iniziale prima di testa e poi di piede. Gli uomini di De Rossi sembrano però accusare le fatiche degli impegni europei, e in ripartenza si fanno bucare dal filtrante di Zirkzee che mette Alexis Saelemaekers solo davanti a Svilar: il belga scucchiaia e firma il 1-3 mettendo il lucchetto al match.