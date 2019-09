“OLTRE” è il nuovo singolo delle DIANIME

"Un dialogo con se stessi che si muove tra elettronica e indie-pop": così le DIANIME presentano "Oltre", il nuovo singolo disponibile in radio e su tutti i digital store dal 20 settembre.

Il brano, pubblicato per l'etichetta ALTI Records, nasce in un momento personale delicato, che viene così descritto dalla band:

"Guardarsi dentro non è semplice. Non vorremmo mai fermarci. Ma ci sono momenti in cui la vita chiede un dialogo sincero con la nostra interiorità. Oltre è l’immaginazione che viaggia, libera dalle catene di un corpo che non può muoversi. Oltre è lo specchio dei sentimenti che non accettano di restare sotto la pelle, immobili. Oltre è uno sguardo che supera il vetro dell’incoscienza, la forza della mente che, anche se ancora non lo sappiamo, è in grado di vincere qualsiasi battaglia.

Oltre è dentro tutte le persone che in un momento di forte debolezza hanno trovato la forza di rinascere, di andare... oltre".

Registrata negli studi di ALTI Records con Luigi Tarquini e Federico Fontana, che ne hanno curato la produzione artistica insieme a Stefania Ferrante (chitarrista della band), "Oltre" è stata mixata e masterizzata da Giampiero Ulacco (Zucchero, Baustelle, Gino Paoli).