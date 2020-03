#iosuonodacasa #coronavirus #musica #dj

C’è uno strumento che è venuto in soccorso agli artisti e al pubblico al tempo della Covid-19: lo streaming in diretta.

Un concerto in salotto

L’Italia, il primo paese occidentale a dover fronteggiare la pandemia di Covid-19, è stata la prima a sperimentare l’uso dello streaming in diretta per abbattere i confini tra musicisti e fan. Molti artisti hanno cominciato a fare concerti dal loro salotto di casa. Tra i primi Francesca Michielin, che ha presentato su internet il suo disco Feat.

Poi è arrivato Jovanotti con il Jova house party, un appuntamento quotidiano di quattro ore su Instagram nel quale il cantante ha coinvolto vari ospiti, da Fiorello all’atleta paralimpica Bebe Vio. In seguito Lorenzo è stato imitato da altri musicisti italiani: Brunori Sas, Teresa De Sio, Benny Benassi, Gianni Morandi, Diodato e i Coma_Cose.

Altre iniziative sono nate anche per raccogliere fondi da devolvere agli ospedali. Il direttore del sito Rockol, Franco Zanetti, ha ideato #iosuonodacasa, un progetto che mette insieme tutti i concerti casalinghi dei musicisti italiani e tiene un calendario aggiornato degli show

Il 31 marzo su Rai 1 e in streaming su altri siti si svolgerà Musica che unisce, un evento organizzato per raccogliere fondi per la Protezione civile al quale parteciperanno Diodato, Gianni Morandi, Emma Marrone, Fedez e altri nomi importanti della musica italiana.