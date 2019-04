Valute, non cresce l'appeal di quelle dei mercati emergenti

Nonostante la situazione economica complessiva dei mercati emergenti sia molto migliorata rispetto al passato, non c'è però stato alcun apprezzamento sostanzioso da parte delle relative valute.

Ciò è dovuto al fatto che molti investitori, in relazione ai mercati emergenti, hanno già fatto incetta di volumi notevoli di importanti asset presenti in quei mercati mentre il loro prezzo aumentava, Per tale motivo, adesso, non hanno più interesse a comprare.

Pertanto, sebbene la situazione economica di molti paesi emergenti sia migliorata da inizio anno, le loro valute non sono diventate asset "appetitosi", senza dimenticare che, oltretutto, il dollaro americano continua ad aumentare di valore nel cambio contro molte di queste valute.