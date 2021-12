Il belga Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, durante una conferenza stampa a Vienna, ha dichiarato che la variante Omicron è ormai dominante in un certo numero di paesi europei, tra cui Regno Unito, Danimarca e Portogallo, avvertendo che tutti i Paesi del continente devono prepararsi a registrare un aumento significativo dei casi Covid, consigliando per questo di accelerare con la somministrazine delle dosi di richiamo.

"Rischiamo di assistere all'arrivo di un'altra tempesta in arrivo", ha detto Kluge. "Entro poche settimane, Omicron sarà la variante dominante in molti Paesi dell'Europa, causando ulteriore stress ai servizi sanitari con una nuova enorme quantità di casi Covid. Governi e autorità sanitarie devono preparare le contromisure per un'impennata significativa dei contagi.

Kluge ha affermato che l'89% dei primi casi di Omicron in Europa era associato a sintomi comuni di Covid-19 come tosse, mal di gola e febbre, con casi prevalentemente raggruppati tra le persone tra i 20 e i 30 anni, soprattutto nelle grandi città.

La Germania ha annunciato nuove restrizioni dopo Natale, con le feste per la fine d'anno che saranno limitate a non più di dieci persone. Il Portogallo ha decretato la chiusura di bar e discoteche dal 26 dicembre.