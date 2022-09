MetaBook è il termine coniato dallo scrittore Luca Limatola per caratterizzare il suo romanzo fantasy/storico La Dimora delle Tenebre (2022) edito da PAV Edizioni. L’opera è la prima nel suo genere ad essere corredata di svariati contenuti digitali fruibili tramite una APP, sviluppata dallo stesso autore, la quale costituisce la porta di accesso al Metaverso collegato al volume cartaceo. La Dimora delle Tenebre risulta essere in ambito letterario il primo romanzo ad introdurre una collezione di NFT, annunciata il 1 gennaio 2022, coniati con citazioni estratte dallo stesso ed arricchita di token unici speciali. Altro aspetto innovativo è l’inserimento nel volume di quelle che l’autore definisce QR-Notes, ovvero, note con riferimenti digitali a cui si accede tramite QR code.

La Dimora delle Tenebre - Luca Limatola (PAV Edizioni)

Un'avventura ai limiti del reale, una fusione tra storico e fantasy.

Sullo sfondo dell'epica battaglia tra Bene e Male, Luce e Tenebre, le vite dei protagonisti, segnate dal fato e dal destino, saranno messe alla prova e, dalla loro personale discesa agli inferi, risorgeranno alla massima elevazione dello spirito umano. Così come Kamose che, contro il volere del faraone Apophis, intraprende la via di Osiride alla ricerca dei misteri di un dio nascosto per impadronirsi di un potere divino, anche Hiram, il figlio della vedova, guidato da uno stravagante ragazzo e accompagnato dalla danzatrice dei sette veli RyAila, seguirà la via di Horus per divenire il Maestro.

Persi in labirintiche visioni ad Abaddon, l'abisso, Hiram e il ragazzo verranno condotti ad Avaris, laddove imperversano le sette piaghe d'Egitto, per scongiurare l'avvento degli Antichi durante la piaga delle tenebre. Mentre, da Abaddon a Irkalla, RyAila - la guerriera, la danzatrice - avatara della dea Ishtar, affronterà le più spietate divinità sumere nelle sette stanze della Dimora delle Tenebre per fronteggiare gli avversari del creato nell'ultima battaglia contro le Tenebre.

Su tutta la vicenda aleggiano due deus ex machina: Salomone e il Re degli Shedim; chi può dire se il primo controlli il volere del secondo col suo magico anello assoggettante, lo Shamir, o sia il contrario e il Re di Abaddon tenga sotto scacco il Re di Gerusalemme con visioni di un mondo inconsistente, di una falsa realtà, a cui si dà nome creazione. Ago della bilancia sarà la Sulamita, la bellissima ragazza protagonista del Cantico dei Cantici.

L’APP del MetaBook La Dimora delle Tenebre è rilasciata gratuitamente per i dispositivi Android al seguente QR code:

Luca Limatola è nato ad Afragola (NA) e vive a Frattamaggiore (NA). Ha nutrito la passione per gli autori fantastici sin da bambino (tra i preferiti Poe, Lovecraft e King) passione che è sfociata nella stesura dei primi racconti fanta-horror all’età di 17 anni. Laureato in Matematica, lavora come Tecnologo presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli e in tale ambito nel 2017 ha partecipato alla nascita della cosiddetta astronomia multi-messaggero in cui per la prima volta sono state osservate insieme onde gravitazionali e onde elettromagnetiche generate da uno stesso evento cosmico: la collisione di due stelle di neutroni. L’attività letteraria ha inizio nel 2000 con la pubblicazione del racconto Lo straniero sulla rivista FUTURO NEWS e consegue il primo riconoscimento con il racconto Coprifuoco del 2003 classificandosi tra i vincitori del premio Underworld letterario organizzato in concomitanza con l’uscita dell’omonimo film. Per il Centro Studi Tindari-Patti ha pubblicato nel 2010 il racconto La città senza nome nell’antologia dei finalisti alla prima edizione del concorso nazionale di narrativa Il Romanzo e nel 2012 per lo stesso editore pubblica la raccolta di novelle The Outsider. Nel 2018 il racconto lovecraftiano Il giorno della festa compare nell’antologia I Racconti di Dagon: 16 storie lovecraftiane a cura della Dagon Press.