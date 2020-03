Amazon Prime Video può essere considerata la migliore alternativa a Netflix (almeno fino ad ora, visto che da domani arriverà anche in Italia Disney+).

Il servizio di streaming di Amazon offre un buon catalogo composto da tanti film e tante serie TV e, soprattutto, viene offerto gratuitamente a chi ha attivato un abbonamento Amazon Prime.

Netflix offre sicuramente qualcosa in più a livello di contenuti, ma anche qualche funzionalità interessante come quella che permette di creare all'interno dell'account più profili utente.

Per quanto riguarda il catalogo Amazon sta lavorando bene portando tanti contenuti interessanti ed in esclusiva, ma da oggi offre anche la possibilità di aggiungere più profili per utente. Fino ad oggi questa funzionalità non era presente, ma da ora sarà possibile condividere Prime Video con altre persone.