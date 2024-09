“A Scuola Per Conoscerci” è un progetto educativo nato tra il 2009 e il 2010 con l’obiettivo di contrastare il bullismo, in particolare quello legato alla discriminazione di genere. Giunto ormai alla sua nona edizione, il progetto ha coinvolto oltre 11mila studenti e studentesse di più di 30 scuole medie e superiori del Friuli Venezia Giulia. Attraverso interventi mirati in classe, questa iniziativa vuole essere un aiuto per sensibilizzare i giovani sul tema della discriminazione, promuovendo un ambiente scolastico basato sul rispetto e sull’inclusione.

Le tre associazioni che hanno lavorato negli anni per realizzare il progetto “A Scuola Per Conoscerci”, in collaborazione con un’ampia rete di scuole del Friuli Venezia Giulia e con il supporto delle istituzioni (Regione, Comuni, Province, Università, Ufficio Scolastico Regionale, Aziende per i Servizi Sanitari), sono Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, Arcigay Friuli e Arcilesbica Udine. Queste organizzazioni, insieme al contributo fondamentale di numerose volontarie e volontari, sono attivamente impegnate da anni nel territorio regionale per promuovere inclusione, rispetto e contrastare ogni forma di discriminazione. Su richiesta delle scuole, vengono coinvolti psicologi professionisti che, oltre a fornire spiegazioni, si confrontano direttamente con gli studenti su diversi temi. Tra questi vi sono l'identità e il lessico LGBTIA, i ruoli e le aspettative di genere imposte dal contesto socioculturale, e la differenza tra genere, sesso assegnato alla nascita, orientamento sessuale e affettivo. L’obiettivo è creare uno spazio aperto dove i ragazzi possano esprimersi, riflettere e acquisire una maggiore consapevolezza su queste tematiche.

L'idea di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - nasce dalla necessità di sostenere economicamente il progetto. I fondi raccolti permetteranno di coprire i costi dei professionisti coinvolti e di estendere l'iniziativa a un numero sempre maggiore di scuole in Friuli Venezia Giulia. Solo nell'anno scolastico 2023-2024, “A Scuola per Conoscerci” è stato portato in 21 scuole e, grazie a questo compagna, si punta a garantire la continuità degli incontri e ad ampliare ulteriormente la rete delle scuole partecipanti. Il supporto della comunità è fondamentale per mantenere vivo questo percorso educativo e inclusivo.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/prevenire-il-bullismo-omofobico-con-a-scuola-per-conoscerci/