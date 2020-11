Lions Club Sanremo Matutia Service presenta, l'11 Novembre, alle 20,15, "Brindiamo", evento Live solidale a sostegno del progetto #nonpossoparlare e a favore dell'associazione Save The Woman sulla piattaforma Godrink con la presenza della giornalista Francesca Lovatelli C.Caetani.

Il progetto è patrocinato anche dal Distretto Leo 108ia3, a capo del progetto di sensibilizzazione Leo 4 Women.

La quota partecipazione è di 10 euro; l'evento on line durerà 1h30 circa e si svolgerà in diretta streaming Online sulla piattaforma FB. Il link per iscriversi all'evento è:

http://www.godrink.it/event/view?id=326

Dopo l'iscrizione ogni persona riceverà un link di accesso per accedere alla piattaforma. Durante la serata ogni ospite porterà con sé un calice di vino da lui scelto.

Interverranno all'evento il Presidente Lions Club Sanremo Matutia, Gianni Ostanel, che presenterà il Service Lions Sanremo Matutia, la finalità della raccolta fondi, la Presidente dell'associazione SAVE THE WOMAN, Rosella Scalone, che esporrà il progetto e come verranno destinati i fondi raccolti e la Dottoressa Roberta Rota.

Moderatrice della serata la giornalista Francesca Lovatelli C.Caetani e il Sommellier Maurizio Gullotti che, dopo gli interventi, intratterrà gli ospiti raccontando la storia dei vini da loro scelti per brindare.

"Dato che non ci possiamo riunire con i nostri soci e fare attività da club, stiamo iniziando a sviluppare eventi on line" - dice Gianni Ostanel, Presidente Lions Club Sanremo Matutia - "la psicopedagogista Roberta Rota ci ha indirizzato e abbiamo, quindi, deciso per un service on line per dare aiuto, come sempre, alle persone che hanno bisogno".

Quest'anno, a livello nazionale, il Club si è occupato di ambiente, l'anno scorso, invece, di diabete infantile. "Matutia e Host hanno in comune un service" - aggiunge il Presidente - "a Sanremo vicino alla pista ciclabile sul mare c'è il giardino di Melvin Jonesche avrebbe dovuto essere sistemato e piantumato e curato. E' dedicato al Presidente Lions Americano Melvin Jones, che nel 1917 costitui' il Lions Clubs International. Fu grazie alla sua dinamica leadership che i Lions clubs acquisirono il prestigio necessario per attrarre persone interessate al bene comunitario, e ciò non era di poco conto in una città come Chicago, famosa in quegli anni per la sua unicità ; purtroppo con la pandemia non abbiamo potuto occuparcene in toto, così come organizzare i nostri tornei di golf o tennis. Per non restare fermi, quindi, ci lanciamo sull'on line, il giorno 11 novembre contro la violenza sulle donne, il 30, invece, contro bullismo e cyberbullismo".

Il club, che da sempre è attento all'impegno sociale su varie tematiche, è nato 32 anni fa, prima era composto solo da donne, poi sono subentrati gli uomini, Ostanel è stato già Presidente durante il 25esimo anno, tornando ad esserlo a distanza di 7 anni; quali vini preferirà il Presidente?"Sono un appassionato, ma non un esperto; durante gli eventi solidali di godrink brinderemo con vini rossi, ma anche qualche liquore, ma la cosa importante resta la passione per l'impegno sociale".