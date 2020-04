Sospensione dei tributi almeno sino ad ottobre, una volontà più volte annunciata dalle forze politiche cittadine, concretizzatasi ieri pomeriggio, quando si è svolta la prima riunione della cabina di regia tra Amministrazione e Consiglio comunale, costituita per fronteggiare l’attuale emergenza Covid-19.

Presenti in Aula consiliare il Sindaco Giovanni Formica, gli Assessori Ginevra Schiavon, Pierpaolo Ruello, Salvo Presti e Giovanni Di Bella, il Presidente del Consiglio comunale Gianfranco Nastasi, i Consiglieri comunali Paola Abbagnato, Massimo Bagli, Maria Magliarditi, Carmen Manna, Alessandro Oliva, Rosario Piraino e Mario Sindoni, il comandante della Polizia Locale Giuseppa Puleo, esponenti della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, del Centro di solidarietà e i consiglieri.

Ciascuno per la parte di competenza ha rappresentato le esigenze e soprattutto sono state rilevate le difficoltà esistenti con l’auspicio che le istituzioni assicurino il massimo sostegno ai cittadini. È emersa la proposta di alleviare la pressione fiscale, viste le scadenze ormai prossime relative a diversi tributi e la decisione, condivisa in maniera unanime, di non emettere bollette dei tributi comunali fino al 30 ottobre in modo da dare sollievo alle famiglie e alle attività commerciali.

Oggi, sempre alle ore 16:00, è in programma la riunione della seconda cabina di regia, che dovrà gestire la complicata fase due, ovvero quella del riavvio delle varie attività produttive: ai lavori, presieduti sempre dal Sindaco, interverranno l’Assessore allo sviluppo economico, rappresentanti del Consiglio comunale, di commercianti, artigiani, industrie, strutture ricettive (alberghi e B&B), pescatori, liberi professionisti e Area marina protetta.