Alla fine è vero. Chi Governa si fa sempre male... e in fatto di autolesionismo il Movimento Cinque Stelle supera di parecchio il Partito Democratico.

Nel consueto sondaggio politico SWG per il TGLa7, lunedì 4 novembre vediamo il Governo PD-M5S in forte crisi di consensi, in particolare i 5 Stelle che perdono l'1,4% rispetto all'ultima rilevazione, portandosi al 16,8%.



I Dem sono dati al 17,5% con una flessione dello 0,5%.

La Lega di Matteo Salvini, invece, continua a macinare consensi, superando il 34% a danno del partito "gemello", Fratelli d'Italia, che arretra sotto la soglia del 9% della stessa percentuale guadagnata dalla Lega.

In crescita il partito personale dell'altro Matteo (Renzi), Italia Viva, dato al 6% con un +0,8%, che rispetto al governo, pur facendone parte, dà l'impressione di voler interpretare anche il ruolo che spetta all'opposizione.

In leggera crescita anche le altre forze minori dell'area di centro sinistra.