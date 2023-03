Giovedì, bene hanno fatto tutte e tre le italiane impegnate nelle coppe europee nel match di andata degli ottavi di finale.

In Europa League la Roma, all'Olimpico, ha superato 2-0 la Real Sociedad grazie al gol in apertura di Stephan El Shaarawy e a un colpo di testa di Marash Kumbulla nel finale. A decidere la qualificazione sarà la sfida di ritorno tra una settimana all'Anoeta.

Nella stessa competizione, è stato un colpo di testa di Di Maria su assist di Kostic, a consentire alla Juventus di battere per 1-0 il Friburgo, a cui il Var ha annullato un rigore. Durante l'incontro, Di Maria e Chiesa si sono infortunati e il loro impiego sia in campionato che in coppa potrebbe essere a rischio, visto che in bollettino medico la Juventus ha dichiarato che le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

In Conference League, la Fiorentina, al Franchi, ha superato i turchi del Sivasspor per 1-0, grazie a un gol realizzato nella ripresa da Antonín Barak, appena entrato al posto di Bonaventura. Sprecona, la viola che, anche per merito del portiere turco, avrebbe potuto vincere di goleada, con almeno tre nitide occasioni da gol nel primo tempo.

Le gare di ritorno di Europa e Conference League si giocheranno tra una settimana, tra il 15 e il 16 marzo.