Il calcio è in vacanza, e chi lo segue deve accontentarsi delle solite notizie, per la quasi totalità inventate, relative al calciomercato, in attesa di "colpi" megagalattici che di ora in ora vengono annunciati come imminenti e, subito dopo rimandati di 24 ore o poco più... un riadattamento della classicissima novella dello stento.

Però, se il calcio maschile è in vacanza, quello femminile è invece (quasi) in piena attività o, perlomeno, si prepara alla piena attività.

L'Italia femminile, infatti, a partire da domenica 10 luglio, dove a Rotherham (Inghilterra) alle ore 21 debutterà contro la Francia, sarà impegnata nel Campionato europeo.

23 le calciatrici della rosa azzurra selezionate dalla Ct Milena Bertolini adesso impegnate fino al 1° luglio nel raduno a Castel di Sangro :

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).